146º PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LEGISLATURA

“Tenemos instituciones de calidad, queremos mejorarlas. Vamos a buscar nuevas normas y procedimientos para fortalecerlas”, aseguró el mandatario en el discurso que compartió este viernes en la Legislatura.

Uno de los puntos sobresalientes dentro del discurso del gobernador Alberto Rodríguez Saá, en la Legislatura Provincial, fue cuando se refirió a las “Nuevas normas y procedimientos para el fortalecimiento institucional”, y manifestó: “Esto está en el marco de la Agenda 20/30 que hablamos el año pasado, en el marco de la agenda de las Naciones Unidas: mejorar la calidad de nuestras instituciones”.

Antes de mencionar las acciones previstas para alcanzar este objetivo, el gobernador se tomó unos minutos para referirse a la postulación del vicegobernador Eduardo Mones Ruiz para integrar el Superior Tribunal de Justicia: “Cité, cuando empezamos hoy, el caso de aquel día cuando este parlamento, esta Honorable Legislatura, buscó todas las maneras de que se hiciera la reunión. Yo agradecí, felicité y hoy veo bancas vacías acá. El tema, me dicen, es porque no les gusta la propuesta de que, para ocupar el Superior Tribunal, hemos propuesto al dr. Eduardo Mones Ruiz. No está cuestionado Mones Ruiz, no están cuestionadas sus cualidades morales, intelectuales, jurídicas, su persona. Se dice que un vicegobernador no podría ser o no les gusta que sea miembro del Superior Tribunal. ¿Ha sucedido otras veces en la Argentina? Sí. ¿Ha sucedido otras veces en el mundo? Sí. Que sea un funcionario de un gobierno, en este caso, un vicegobernador. Pasó en la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la primera composición y dio origen al caso Marbury-Madison, que es un pilar del derecho constitucional en el mundo. El juez que redactó el caso Marbury-Madison había pertenecido al gobierno anterior”.

En este sentido, explicó: “Bueno, en Argentina, un personaje que tuvo un traspié final que no lo coloca en la historia pero no en la historia grande por ese traspié pero fue Figueroa Alcorta, vicepresidente de la Nación, muere Quintana, presidente de la Nación y luego ministro de la Corte Suprema y presidente de la Corte Suprema. Fue presidente de los tres poderes, tenía un prestigio enorme, miren lo que pasó: voltean o se hace un golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen y Figueroa Alcorta, quien supuestamente era el adversario de Yrigoyen, cuando era vicepresidente, quiere renunciar a la Suprema Corte porque habían hecho un golpe de Estado contra Yrigoyen pero lo convencieron. Y para justificar el golpe contra Yrigoyen, el mundo del derecho o el mundo jurídico de la Argentina, perversamente, arma lo que se llama la doctrina de facto, es decir, cuando viene un gobierno de facto lo avala con la doctrina de facto. Pero Figueroa no la quería firmar, presentó la renuncia y los amigos lo convencieron, no sé quién lo convenció y la terminó firmando y hubiera estado en la historia grande. Claro que puede un vicegobernador ser miembro del Superior Tribunal, puede tener un criterio distinto pero eso se discute, ahora si los senadores del mismo grupo que hoy está acá han firmado el camino y han avalado todo, esto no me lastima a mí, no lo lastima a Mones Ruiz, ¿saben qué? tampoco podemos decir que lastima a las instituciones pero no ayuda a la calidad de las instituciones, no ayuda, simplemente. No critico, no digo nada pero no ayuda, si necesitamos todos la ayuda de todos para mejorar a San Luis. Esto no ayuda”. Y enfatizó: “Esto no lo hubiera mencionado, pero como quiero hablar de la calidad de las instituciones, tengo que mencionar esto porque puede ser que sea una acción de hoy, y mañana nos olvidemos y podamos seguir trabajando. Necesitamos trabajar todos unidos, todos en paz, tranquilidad, mejorar San Luis. Estamos en otra etapa ya. Al final, tal vez me meta en un tema como es la grieta”.

Luego de haber recordado estos sucesos de índole nacional e internacional, retomó y enumeró las acciones vinculadas al mejoramiento de la calidad institucional en la provincia: “Bueno, en la calidad de las instituciones vamos a buscar nuevas normas y procedimientos para fortalecer las instituciones”, aseguró.

Las principales acciones serán:

-La Presentación del Anteproyecto de Ley del Código Procesal Laboral. “El Código Procesal Laboral existe, pero sería la modificación o un nuevo Código Procesal Laboral”, argumentó.

-Continuar el trabajo en comisiones, en pos de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial y de la Ley de Mediación. “La Ley de Mediación de San Luis es absolutamente innovadora y la queremos mejorar. Por primera vez incorporamos la mediación, que podían pertenecer al Poder Judicial, como son los mediadores, personas que no eran abogados, un requisito constitucional que otras constituciones no lo tienen. No es que en el sistema de salud tienen que ser todos médicos, ni en el mundo del Poder Judicial tienen que ser todos abogados. Lo pongo como ejemplo, que nuestra ley es buena porque ha sido innovadora, pero vamos a mejorarla”, señaló el mandatario.

– Llevar adelante la reforma a la Ley de Procedimiento de Reclamos del Derecho de los Consumidores. “En este punto no estamos bien, tenemos que mejorar mucho los derechos de los consumidores: mejoremos, ayuden. Todos”, reconoció el gobernador.

– Elevar un Proyecto de Ley de Modificación del Régimen Municipal y de Intendentes Comisionados, aplicables a aquellos municipios que no hayan dictado su carta orgánica y aquellos otros que no estén facultados para hacerlo. La ley tiene por objetivo ordenar el funcionamiento institucional de los municipios. “Pocos municipios de los que tienen Concejo Deliberante, que son una especie de categoría por número de población, tienen la carta orgánica municipal. Entiendo por caso, el municipio de Merlo, que es uno de los más importantes de la provincia, no tiene carta orgánica municipal. Entonces, vamos a establecer las condiciones del que no tiene carta orgánica municipal, bueno, lo regulará esta asamblea, le dictará una carta orgánica hasta que dicten, o veremos cómo solucionar esto para que todos estén en armonía y los municipios estén con todos los requisitos republicanos como lo exige la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y como lo exige la Constitución Provincial a los municipios”, precisó.

– San Luis se adherirá a la Ley Nacional del Narcomenudeo. “Nuestro objetivo es contar con mayores atribuciones al abordar este tipo de delitos.

– Se hará realidad la apertura de la Casa de los Derechos Humanos: el 5 de mayo, en la calle Belgrano Nº 840, de la ciudad de San Luis, se abrirá las puertas de este centro de atención y asesoramiento para todos los ciudadanos.

– Se implementará en Catastro la tecnología 3D. “A partir de esta iniciativa lograremos una mayor eficiencia en la gestión de los recursos territoriales al incorporar los atributos de tridimensionalidad a las parcelas”, aseguró.

– Se utilizará tecnología en favor de la Seguridad Vial y como herramienta de la lucha contra el delito en autopistas, rutas y caminos de San Luis. Se instalarán en los 14 ingresos principales de la provincia y en los 140 caminos secundarios, en otros accesos de importancia, equipos de última generación que ayuden a prevenir hechos delictivos y evitar accidentes viales. “En breve tiempo anunciaremos también las cámaras de seguridad. Estamos haciendo un protocolo donde el Ministerio de Seguridad lleve el control de las cámaras y que todo el sistema tecnológico esté bajo el resguardo del Ministerio de Tecnología. Es una coordinación de los ministerios que puede dar una eficiencia enorme y nos va a permitir invertir para que toda la provincia, en todos los centros y en todas las ciudades, tengamos cámaras de seguridad para mejorar la prevención del delito”, concluyó.

