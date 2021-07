INFORME DE GESTIÓN EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL

El legislador provincial por el departamento Chacabuco, opinó sobre la exposición de la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, ante la Cámara de Diputados. “Me voy muy conforme con su alocución, coincido con ella en que debemos estar juntos ante esta pandemia”, expresó.

El diputado provincial José Pedernera, del Frente Unidad Justicialista, reflexionó sobre el informe de gestión que realizó la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, ante la Cámara Baja provincial.

“Trabajo en este equipo de gobierno, pertenezco a este proyecto, y me siento muy orgulloso de esta jefa de Gabinete. Ella dio un informe detallado de la gestión del Gobierno, y evacuó todas las preguntas y dudas de los diputados de la oposición. Fue una jornada larga, pero me voy muy conforme con su alocución. En su mensaje final, coincido con ella en que tenemos que ser conscientes de que atravesamos una pandemia, y debemos estar juntos para acompañar en esto. Es algo que nadie esperaba. Aún no vemos ese final, pero espero que lleguemos todos juntos”, afirmó el legislador.

Nota y fotos: ANSL.