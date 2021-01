TRABAJOS EN LA AGENDA DE SEGURIDAD

El ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, habló de los trabajos en la agenda de Seguridad que se llevaron a cabo en la Villa de Merlo, donde se firmaron dos convenios de cooperación y se hizo entrega en mesa de entradas de la Municipalidad, del material del relevamiento realizado por la Policía de la provincia, para guiar y aportar al trabajo en conjunto acordado oportunamente, entre Seguridad y municipio de la Villa, en lo que se refiere a la prevención de los delitos.

“Como estrategia prevenir el delito, le solicité al intendente de Merlo, Juan José Álvarez Pinto, que ilumine y corte las malezas en las áreas oscuras y descuidadas de la ciudad”, señaló el ministro. El pedido fue presentado en una nota, acompañada de una carpeta donde se detallaron las zonas más problemáticas respecto a la iluminación y la proliferación de malezas.

Anastasi comentó que estuvo ayer en Merlo trabajando en la agenda de Seguridad en distintos temas. “Mi visita a la Municipalidad de Merlo, no fue otra cosa que la continuidad de la reunión de trabajo que tuvimos la semana anterior con el intendente”, donde entre otros puntos, se había adelantado la necesidad de trabajar en conjunto, en lo que se refería iluminación y malezas de la ciudad. “Por supuesto que no son los únicos aspectos de seguridad, como lo ha querido presentar el intendente. De ninguna forma he pretendido trasladar la responsabilidad de mí cartera al titular de la intendencia de la Villa. Pero insisto, que una calle iluminada y sin malezas en los baldíos, modifica el mapa del delito. Un terreno baldío con malezas altas es propicio para que un malviviente se esconda y pueda estar al acecho de un transeúnte, es propicio para que se descarten objetos robados para recuperarlos en otro momento, para cometer abusos”, explicó Anastasi y prosiguió: “Esto es algo absolutamente normal, en la reunión que mantuvimos la semana pasada lo comprendió perfectamente, mí presentación no fue una exigencia, fue un pedido formal del trabajo acordado en conjunto, en pos de la seguridad de la localidad”.

La semana anterior en una charla entre ambos funcionarios, el intendente había mencionado que no podía colaborar con el convenio con la prevención de COVID-19, porque no dispone del personal para hacerlo. “Le consulté específicamente como hacían las tareas del control municipal, porque era el mismo inspector que podía realizar estas observaciones y trabajar en conjunto con policía. Me planteó que tenían solo dos inspectores de bromatología por cuestiones de licencias, por COVID-19”, comentó el ministro, y continuó: “En ese sentido fue que me ofrecí a realizar un relevamiento. Se afectó a Policía de la Villa de Merlo, para que recorrieran de noche y tomaran nota de este inconveniente. La policía realiza este recorrido de forma normal y cotidiana al momento de realizar un patrullaje, por lo cual podíamos cooperar y le presenté un informe completo con vistas fotográficas y ubicaciones, y una nota cordial, presentando la información para que pueda trabajar a partir de ese material, investigado por personal de la cartera a mi cargo. Esa fue toda la situación”.

Anastasi comentó, que tenía una agenda y un horario diagramado, eso incluía pasar por el municipio y dejar esa información en mesa de entrada como corresponde. “En ese momento, el intendente no se encontraba en el lugar e ingreso a los pocos minutos. En esa ocasión, comenzó a dar un discurso respecto de la responsabilidad que compete al Ministerio de Seguridad. Por supuesto que nos hacemos cargo, es lo que traté de explicarle. La seguridad de la Villa, corresponde al Ministerio de Seguridad, la policía tiene el monopolio de la fuerza pública y es conducida por esta cartera, y fuimos a la Villa de Merlo a trabajar en la agenda de seguridad establecida, a resolver los problemas mencionados, y por supuesto también a solicitarle la colaboración, en la parte que le compete”.

En diálogo con un medio radial, Anastasi comentó que se firmaron dos convenios en la localidad de Merlo: “Es muy importante que la ciudad de Merlo cuente con Defensa Civil provincial, porque tiene una envergadura respecto de su cantidad de habitantes y la cantidad de turistas que recibe, creemos que es importante tener una presencia directa, para acelerar los tiempos respuesta. Recordemos que San Luis Solidario, es el organismo que por ley actúa ante cualquier crisis a cualquier situación de emergencia en la provincia”, explicó, y detalló que el convenio “lo hemos hecho gracias al cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa de Merlo, que nos permitió adelantar este desembarco, facilitándonos un espacio dentro del cuartel. Entonces ya tenemos en Merlo funcionando San Luis Solidario, con una jefa a cargo, una joven mujer, Sofía Bosín, que es bombera, y un equipo de 4 brigadistas. La idea es darle volumen a la estructura de San Luis Solidario en Merlo, para cubrir desde allí toda la zona norte de la provincia”.