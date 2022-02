SALVAR VIDAS

Lo hace a través del Banco de Sangre del Hospital San Luis. Además, se abrirá un registro para aquellos que quieran anotarse como donantes de médula ósea.

Los voluntarios podrán dirigirse, sin turno previo, por el Banco de Sangre – en el Hospital San Luis- de lunes a viernes de 8:30 a 11:00.

El Banco de Sangre de la provincia es una institución cuya función es la atención a donantes de sangre y el procesamiento, estudio y distribución de los hemocomponentes a todas las unidades transfusionales de la provincia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi un 90% de los donantes de sangre regulares, voluntarios y no remunerados pertenecen a países de altos ingresos. En América, solo un tercio de los donantes son voluntarios habituales. Es importante recalcar que las transfusiones ayudan a salvar millones de vidas al año.

Requisitos

Tener entre 18 y 65 años

Concurrir con DNI

Desayunar liviano (no lácteos ni grasa)

Estar en buen estado de salud.

No ser usuario de drogas

No tener síntomas compatibles con resfríos o COVID-19

Haber pasado 72hs desde la aplicación de la vacuna contra COVID-19

Haber pasado 10 días del alta epidemiológica de COVID-19

No tener antecedentes de Hepatitis B, C, Chagas o HIV

Descansar bien previamente.

Pesar más de 50 kilos

No estar embarazada ni dentro de las 8 semanas posteriores.

No tener tatuajes ni piercings hechos en el último año

No tener conductas sexuales de riesgo durante el último año

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.