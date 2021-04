LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Los equipos de vacunación no descansan para que todos aquellos inscriptos en el registro único reciban su dosis de la vacuna contra el Coronavirus. Este sábado, cerca las 15:00, la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, llegó hasta el Polideportivo Municipal para continuar con el seguimiento de la vacunación.

Sosa Araujo acompañó y agradeció a los equipos de Atención Primaria, que llevan adelante el plan de inoculación en este centro. Allí, también, atendió inquietudes de vecinos de la ciudad que además hicieron llegar su agradecimiento por la atención del personal sanitario, como fue la carta que dejó Liliana en el puesto número diez, donde reconoce el servicio y valor de todos y todas las que forman parte de la campaña.

Acompañada por la responsable de operativo, Elizabeth Martínez, la ministra recorrió cada uno de los diez puestos que esperaban a los más de 1.800 mayores de 60 años, grupos de riesgo, personal de Educación, Comercio, Seguridad y Salud para que recibieran la vacuna Sputnik V.

El operativo comenzó antes de las 8:00 con más de 40 personas entre vacunadoras, asistentes, registro de datos, triaje, logística, seguridad con Policía y conectividad de la Autopista de la Información.

Alicia, del B° 64 Viviendas, comenzó el sábado esperando a su hermano, quien pasaría a buscarla para acercarla hasta el Polideportivo Municipal, pero por un mal entendido sobre el horario, tuvo que llegar en un taxi. “Comencé la mañana en apuros, no pudo traerme mi hermano, salí a buscar un taxi y me parecía que no llegaba más, estaba nerviosa porque quería llegar a horario para recibir la vacuna, gracias a Dios llegué y fue todo muy rápido, las chicas de Salud son excelentes, estoy agradecida. Trabajo en una escuela del B° Gastronómico. Estoy muy feliz. Ahora estoy inscribiendo a mis padres de 81 y 75 años”, expresó.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.