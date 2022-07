CONVOCATORIA “GERARDO VALLEJO”

“El aprendizaje y el sentido de pertenencia fortalece nuestra identidad y nuestra puntanidad”, resaltó este jueves la secretaria de Cultura, Silvia Rapisarda durante el estreno del audiovisual que aborda la formación y las reflexiones de la intelectual y escritora, Berta Vidal de Battini.

Con el acompañamiento del público, este jueves, en el Centro Cultural Puente Blanco se vivió una velada emotiva al reflejar la vida y la obra de la docente puntana, Berta Vidal de Battini, quien nació el 10 de julio de 1900 y falleció el 19 de mayo de 1984. Fue maestra normal nacional y profesora en Letras, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y doctora en Filología y Letras en la misma casa de estudios. Hizo numerosos aportes e investigaciones sobre el folclore y a los regionalismos. Ejerció la docencia y el magisterio pedagógico desde 1918 hasta 1984.

“Esta convocatoria nació en un contexto difícil para la cultura para incentivar e impulsar la industria audiovisual y el talento que tiene San Luis y los relatos inéditos”, expresó Rapisarda tras el estreno en el Centro Cultural Puente Blanco.

El documental “Revelaciones de una maestra” cuenta con la dirección y producción de Milagros Figueroa Garro; guión e investigación de Sonia Riveros y María Martha Garro; música a cargo de Daniela Calderón; cámara, foto y montaje, Axel Seleme; sonido, Gustavo Bordagorri; voz de Berta, Mirta Funes; maquillaje, Marcela Chari; e interpretación de Berta, Laura Sarlenga.

“Comencé a trabajar en cine con Gerardo Vallejos, me llevó a Buenos Aires y me hizo amar el relato de historias. Me conmueve estar haciendo este trabajo en su nombre”, dijo emocionada Milagros Figueroa Garro.

En referencia al trabajo en equipo, la autora detalló que “trabajar con amigos, con mi madre en la investigación, y el guión fue una experiencia enriquecedora y de mucho crecimiento. Fueron 12 jornadas de grabación y posproducción. También conocí a la cantante Daniela Calderón, quien participó del audiovisual con dos vals ‘Provincia de San Luis’y ‘Escuelita de Campo’”.

“La música y la letra describen lo que hablaba Berta sobre las melodías y la relación con los paisajes”, agregó la productora de “Revelaciones de una maestra”.

El documental será proyectado próximamente en los establecimientos educativos que fueron utilizados como locaciones durante las filmaciones.

Nota y fotos: Prensa Secretaría de Cultura.