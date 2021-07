EL GOBERNADOR RODRÍGUEZ SAÁ ENCABEZÓ EL ENCUENTRO

Las familias beneficiadas vivieron con mucha felicidad el momento de la entrega de la documentación de sus casas. Revivieron el momento en el que recibieron las llaves de sus hogares. Todos prometieron festejar a pleno esta instancia final, que los convierte en propietarios definitivamente.

Aquellos años de esfuerzo, el mágico momento de la soñada llave en la mano, parecieron mezclarse este miércoles para volver a besar el alma de 40 propietarios de casas sociales -construidas y entregadas por el Gobierno de San Luis, durante las últimas décadas-, que recibieron sus ansiadas escrituras o contratos de readjudicación que los convirtieron en dueños absolutos de esos inmuebles. Por eso, en el Salón de la Puntanidad, abrigados por un tibio sol, a la par del Dique Chico, se vivió una tarde de emociones, abrazos apretados y lágrimas de emoción, escondidas detrás de los barbijos.

El gobernador, Alberto Rodríguez Saá, encabezó el acto y codo a codo saludó a los beneficiarios y se alegró por su logro.

“Hace mucho que esperaba este momento. Hice el trámite y no salía, pero tuve la suerte de que me llamaran y ahora tengo la escritura que tanto anhelaba. Hace 22 años que me entregaron la casa, en el Portal de las Sierras. Ahora soy dueña y estoy feliz”, confesó Nancy Ricarte.

“Tuve que renovar todos los papeles. Esperé este momento durante 25 años, después de que me dieran la casa, en el Eva Perón Anexo 2. La gente de acá se portó muy bien, siempre nos tendió una mano. Agradezco al Gobierno esta posibilidad. Ahora vamos a celebrar con la familia”, manifestó Héctor Romero.

“Soy sanjuanino, me vine a San Luis hace muchos años y tengo mi casa acá. Hace 25 años que vivo acá. Estoy en el Eva Perón, en la manzana 3. El trámite no me costó porque tenía todo al día ,y gracias al Gobierno ahora tengo la escritura. Nos había frenado un poco la pandemia, pero ya tengo mi carpeta y hoy vamos a festejar con algún churrasquito”, dijo emocionado Pedro Salinas.

“Es una alegría total. Tuvimos que esperar por la pandemia, pero llegó el momento. Mi casa está en el 110 Viviendas, hace 20 años me la dieron. Esto me hace acordar a cuando me entregaron mi vivienda. Pagamos al día, tuvimos beneficios por eso y costó, pero en otras provincias no pasa lo que ocurre acá. El techo es lo principal y ahora vendrá el festejo en familia”, afirmó Edith Sanmartino.

“Vengo feliz a recibir mi escritura, emocionada. Es muy bueno lo que hace el Gobierno y los trámites se hicieron rápido. Vivo en el barrio “Juan Domingo Perón”, y me emociona mucho todo esto, porque es algo muy importante”, señaló conmovida Marilina Bustos.

Nota, fotos y video: ANSL.