CULTURA

Se desarrolló la primera actividad en el marco de los festejos por los 427 años de la fundación de San Luis. Fue en el Salón de la Puntanidad y tuvo como eje central las culturas originarias.

El conversatorio “Origen” fue la primera actividad de la agenda organizada por el Gobierno provincial a través del Programa Cultura, y la Municipalidad de la ciudad de San Luis. La jefa del Programa Cultura, Silvia Rapisarda, expresó: “Comenzamos con las actividades que se van a desarrollar durante dos jueves en el Salón de la Puntanidad y durante dos martes en el Centro Cultural “José La Vía”. Hoy se desarrolló la primera charla que se denominó ‘Origen’. Fue un espacio de reflexión, visibilización y toma de conciencia”.

Rapisarda también dijo que teniendo en cuenta las medidas sanitarias que indica el protocolo vigente: “Quien desee participar de todas estas actividades deberá ingresar a www.culturasanluis.com e inscribirse para reservar su lugar”.

Pascuala Carrizo Guakinchay, integrante del pueblo Huarpe realizó su disertación e intercambio con la antropóloga Aldana Calderón Archina, y aseguró que “San Luis sigue siendo vanguardista en la restitución de derechos a las culturas originarias”.

Mientras que Calderón Archina afirmó: “Estoy muy agradecida por el espacio, por compartir con Pascuala de quien vengo aprendiendo desde hace varios años. Es muy valioso poder dar a conocer lo que muchas veces queda solo en ámbito académico y en el diálogo entre antropólogos y antropólogas”.

Entre el público se encontraba la artista Neda Olguín Frontini, quien recientemente obtuvo la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes 2021 y realizó su práctica artística de investigación y documentación en el territorio Nación Huarpe Pinkanta. “De este encuentro me llevo algo muy importante que es lo que vengo confirmando, no solo a partir del trabajo artístico, que es que la identidad Huarpe está más viva que nunca. A pesar de todo siguen haciendo una lucha, una búsqueda continua de esa fuerza ancestral, que se manifiesta en su sabiduría, y me llevo mucho conocimiento de lo expresado por la antropóloga Aldana Calderón Archina y por lo compartido por Pascuala Carrizo Guakinchay, como una de las representantes de la comunidad Huarpe”, comentó.

Lo que se viene

La jefa de Cultura adelantó que siguen las actividades en conjunto con el Municipio de la Ciudad de San Luis. La próxima será el martes 10, a las 19:00 y se denomina “Puntanidad hoy: las juventudes y sus expresiones artísticas”, en el Centro Cultural “José La Vía”.

En tanto que para la Gala del 25 de agosto, Rapisarda dijo que han preparado un mediometraje, que representa cuatro símbolos: el primero una Máscara Comechingón, para evocar a los pueblo originarios; el segundo el ‘Estandarte de Chacabuco’, para evocar el aporte que hizo la provincia de San Luis y el pueblo a la gesta sanmartiniana; el tercero es el ‘Escudo Provincial’, donde se hará un recorrido por la flora, la fauna, las sierras y la geografía puntana, y el cuarto es el ‘Barbijo’, en esto se evoca el presente y cómo hemos tenido que reinventarnos ante la pandemia y cómo la solidaridad y empatía del pueblo y su resiliencia está presente hoy para enfrentar este flagelo que afecto a San Luis, a la humanidad toda. “Todos los protagonistas de la obra, desde los actores, directores son personalidades del mundo de la cultura de San Luis en todas las disciplinas, tanto los que participan en el mediometraje, como los que van a desarrollar acciones presenciales, porque esta actividad va a contar con una presencialidad conforme lo permita el protocolo en cuanto a la actuación en vivo”, detalló.

Nota y foto: Prensa Cultura.