AVANCE HISTÓRICO

En esta primera etapa, se trata de 33 menores de 40 años que se integrarán a diferentes dependencias públicas provinciales, donde además se desarrollarán capacitaciones para garantizar la inclusión e inserción laboral en ciudades y localidades puntanas. Asimismo, la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, junto a las diferentes organizaciones, trabaja por la reparación histórica para las personas mayores.

Este jueves, a las 16:00, en el espacio cultural y pedagógico Weye, el colectivo travesti-trans puntano destacó la ampliación de sus derechos laborales, en un clima de emoción y festejo.

“En esta primera etapa logramos que todas las compañeras que estaban en situación de vulnerabilidad o sin trabajo hoy puedan contar con un contrato en la administración pública. Es un avance muy importante y una promesa del gobernador Alberto Rodríguez Saá”, expresó la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina.

Los contratos firmados corresponden a la categoría F y contarán con obra social, más aportes jubilatorios.

“Es un proceso lento, muchas de estas personas han sido discriminadas en otros ámbitos, hoy el proceso es capacitar y abrazar a quienes las reciben. Esto en otras provincias no pasa”, agregó Mazzina, quien adelantó que ya está en trámite la reparación histórica para aproximadamente 15 integrantes del colectivo travesti-trans mayores de 40 años.

“Es un hecho histórico, que se venía pidiendo hace mucho tiempo. Hemos conquistado leyes de vanguardia en nuestro país pero en San Luis hemos logrado una política pública ejemplificadora”, destacó la coordinadora responsable de Weye, Maia López.

“Son 33 personas que, en muchos casos, por primera vez tendrán un trabajo en blanco. Es una primera etapa y vamos a seguir trabajando en el territorio para llegar a esas personas a las que todavía no llegamos”, indicó el jefe del Área Diversidad, Pablo Ramírez.

Al acto asistieron además la referente del INADI San Luis, Gema Rosales y la jefa del Programa Promoción de la Equidad de Género, Paulina Calderón.

Los testimonios

“La verdad que es un momento muy emocionante, alegre. Tenía muchas expectativas. Ahora nos toca esforzarnos y seguir ayudando a esta comunidad. Me gustaría trabajar en la parte administrativa, en la parte de salud del Estado. Me veo más capaz en esa área”, afirmó Clara Toledo, totalmente conmovida por la felicidad que sentía.

“Tengo muchas expectativas porque nunca pude acceder a un trabajo. Nunca tuve un empleo, y ahora puedo ingresar al sistema laboral. Soy estudiante y esto me ayudará a pagar mis estudios. Es un gran paso porque tendremos una mejor calidad de vida. Esto es algo único en el país. La mayoría de las compañeras no tienen un trabajo digno y acá en San Luis es distinto. Estudio psicología y acompañante terapéutico, me gusta la parte de salud, pero también lo administrativo”, señaló muy feliz Tiffany Becerra.

“Estoy súper emocionada. Cuando me dijeron que tenía que venir a firmar mi contrato lloré mucho de emoción, lloré de felicidad. Pero ya está, es una gran oportunidad y hay que aprovecharla. Para mí este contrato significa salir de la calle. Estoy feliz, emocionada. Me gustaría trabajar en la parte de salud”, destacó Sheila Lucero.

“Me siento muy emocionada, ya son 70 años de la lucha. Después de tanto esperar y tratar de ser algo en la sociedad. Y que el gobernador nos ayude con esto es algo que no lo podemos creer, increíble. Nunca tuvimos la oportunidad ni la hubiésemos tenido sin esto. Ya el hecho de tener una obra social, de pertenecer al sistema, es algo inalcanzable. Ahora nos queda demostrar todo lo que podemos hacer. Me gustaría trabajar en el área Deportes para ayudar en la inserción de nuestra comunidad al deporte”, contó Alma Fernández.

