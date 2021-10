UNA TARDE INOLVIDABLE PARA LA SALUD PUNTANA

Durante el emotivo acto realizado en el Salón de la Puntanidad la mayoría de los profesionales manifestaron la intención de permanecer en San Luis, debido al futuro que se proyecta con el moderno hospital Ramón Carrillo.

“Estamos muy contentos y agradecidos de que hayan elegido a San Luis para hacer sus especializaciones”, expresó durante la bienvenida la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo este viernes a las 16:30.

Al acto asistieron también la coordinadora ministerial, Rosa Dávila; la integrante del Directorio de la sociedad del Estado “Ramón Carrillo”, María José Zanglá; el director del Hospital San Luis, José Nuñez; y el director del hospital de Juana Koslay, Sebastián Arrieta.

Heidi Quiroga se especializó en bioquímica clínica. “El examen en el hospital San Luis estuvo complicado pero se pudo, tuvimos un escrito y un oral, esto le da un cierre a nuestra formación que fue de tres años y cuatro meses. Se pasó rápido, fue una linda experiencia”, compartió.

Celeste Santilli rindió para cirugía general. “Me preparé mucho para el examen. Me siento feliz por llegar a esta meta después de cuatro años y acompañada por la familia. Soy de Santa Fe y me gustaría quedarme acá, me encanta el grupo de trabajo”, indicó.

En esta instancia participaron además estudiantes locales, de Buenos Aires; La Rioja, y Mendoza. Los egresados corresponden a cirugía; clínica médica; bioquímica; farmacia; medicina general y familiar; odontología; ortopedia y traumatología; pediatría, y tocoginecología.

Por su parte, la directora de la maternidad provincial, Claudia Oviedo explicó: “Este año tuvimos dos egresadas de tocoginecología, una de ellas se quedará como jefa de residentes y otra trabajará en Merlo. Siempre los residentes de nuestra institución son absorbidos por el sistema de salud pública. La mayoría viene por la especialidad ya que no en todos los hospitales está, y muchos eligen la provincia por la tranquilidad”.

Asimismo, la coordinadora de las residencias del hospital San Luis, Laura Lucero señaló: “Los profesionales recibieron esta especialización que les da la oportunidad de trabajar en cualquier parte. Todos ansían quedarse a trabajar en San Luis. Los residentes son de absoluta importancia para el hospital San Luis, no solo en el acompañamiento en la parte académica sino en el inicio de la vida profesional”.

“La política sanitaria de la provincia apuesta a fortalecer la formación de los profesionales en pos de garantizar la calidad del servicio”, sostuvo la jefa del Programa Recursos Humanos, Laura Marín.

Nota, fotos y video: ANSL.