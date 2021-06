PRODUCCIÓN LOCAL

Familias que previamente hicieron su pedido en www.solpuntano.com se acercaron al punto de entrega en la EDIRO para llevarse los distintos combos. Este viernes, de 9:00 a 15:00, volverá la venta directa en el predio de Sol Puntano. La atención será solamente para personas con DNI terminado en número par. Se cumplirán todos los protocolos y medidas de prevención contra el COVID-19.

Los productos de Sol Puntano siguen generando una gran demanda por parte de la comunidad. Este miércoles, en la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (EDIRO) de San Luis, la Colonia Agrícola entregó distintos pedidos a vecinas y vecinos que reservaron sus productos a través del sitio www.solpuntano.com. Los pedidos que se solicitaron previamente y que fueron retirados durante la mañana incluían bolsones de verduras, bandejas de plantines hortícolas para armar huertas familiares y productos envasados.

Una de las vecinas que retiró su pedido fue Carina Salinas, quien al respecto comentó: “Es la primera vez que vengo y la calidad de la mercadería me encantó, aparte es accesible. Nosotros somos un grupo familiar grande, así que esto nos sirve mucho. Hice el pedido por la página y hoy pude venir a retirarlo, por lo tanto es muy fácil. La verdad que es muy recomendable”.

Por su parte, Silvina Domínguez -otra de las personas que retiró sus productos-, afirmó: “Esta iniciativa me parece excelente. Me gustó porque lo vi por las redes sociales y ahí nomás hice el pedido. Es muy rápido y fácil. Mi mamá me había recomendado los productos de Sol Puntano y además los he probado, así que aproveché las ofertas y pedí”

En tanto, Daniel Arce, quien también hizo su pedido previo, contó: “Es la primera vez que compro productos de Sol Puntano. Tenía comentarios y referencias de que son muy buenos productos y que son frescos, así que con esto de la pandemia aprovechamos el tiempo que tenemos en la casa para hacer la compra por internet. Además, de esta manera se come sano”.

Por último, el jefe del Programa Marca San Luis, Herman Axelrad, manifestó: “Estamos muy contentos por las repercusiones que estamos teniendo con este punto de entrega en la EDIRO. Hoy entregamos muchos productos envasados, bandejas hortícolas que son un éxito y hemos incorporado el bolsón de verduras que tuvo una gran demanda. Estamos muy felices por los vecinos que se acercaron y agradecidos por este punto de entrega. Esto es un gran trabajo entre el Ministerio de Producción y Sol Puntano”.

Este viernes vuelve la venta directa en Sol Puntano

Axelrad también se refirió a la apertura al público para la venta directa de productos que se desarrollará este viernes 4 de junio en el predio de Sol Puntano, ubicado en Autopista de las Serranías Puntanas, Kilómetro 797,3 (camino a Mendoza).

En ese sentido, indicó: “Los vamos a estar esperando de 9:00 a 15:00 con productos tanto de Sol Puntano, como así también de los productores de Góndola San Luis y de los productores de las parcelas hortícolas. Siempre con los protocolos correspondientes y con la terminación de DNI que corresponde, que en este caso será par”.

