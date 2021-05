INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS INNOVADORAS

La cirugía uniportal videotoracoscópica es un revolucionario método que se realiza practicando una pequeña incisión para cumplir con el procedimiento quirúrgico, menos invasivo para los pacientes y que permite abordar una amplia variedad de cuadros con resultados superiores. Un equipo de profesionales especializados la realiza en el Hospital San Luis.

La complejidad que revisten las videocirugías permiten abordar una amplia variedad de cuadros con resultados superiores, como también una invasividad notablemente menor, que redunda directamente en un beneficio para el paciente.

Quizás el ejemplo más relevante en esta área de la medicina sea la cirugía torácica uniportal, técnica que paulatinamente ha ido ganando terreno en los quirófanos más avanzados del mundo, y que la salud pública de San Luis ya ha puesto en práctica.

“Las intervenciones en esta zona demandaban tradicionalmente mucho tiempo, con incisiones de entre 15 a 20 centímetros y, en algunos casos, incluyendo la extracción de un órgano, como un pulmón, con el riesgo que todo ello implica para el paciente”, explicó la cirujana torácica Mariela Panero Müller, oriunda de San Francisco, Córdoba, y que desde hace 12 años se desempeña en el Hospital San Luis.

Esta profesional se vale del revolucionario método desde hace 2 años, practicando un muy pequeño orificio para cumplir con el procedimiento, reduciendo de modo significativo los tiempos de quirófano y de recuperación, y por ende el riesgo de que la persona contraiga infecciones intrahospitalarias.

Justamente días atrás, la especialista realizó la que, hasta el momento, ha sido la cirugía más importante de su carrera: “La paciente fue Sandra, una señora de 54 años con cáncer de pulmón, a quien le extraje un lóbulo entero, además de diseccionársele los ganglios afectados, todo ello a través de una incisión de solo 3 centímetros. En 48 horas la paciente fue dada de alta sin que experimentara dolores, tan solo me comentó que la molestia que sentía era el entumecimiento por haber permanecido unos días en reposo”.

La cirugía uniportal videotoracoscópica (UVATS, por la siglas en inglés de Uniportal video-assisted thoracic surgery) fue creada por el médico español Diego González Rivas, que entre otros logros es el fundador y actual director del Programa de Entrenamiento Videotoracoscópica Uniportal en el Shanghai Pulmonary Hospital, el centro torácico más grande del mundo.

“Cuando tomé conocimiento de esta técnica planteé lo importante de aplicarla en San Luis, por lo que el Gobierno de la Provincia se interesó y en 2018 me envió a China para especializarme. Allí, me encontré con un método que parecía propio de la ciencia ficción, aunque poco después, y desde hace ya dos años, practico en el hospital capitalino”.

En cirugías asistidas por video, el término puerto se usa para referirse a la incisión que se practica en el paciente. “En principio eran tres -aclaró la médica-, por una de las cuales se introducía la cámara; por otra, la engrapadora que se usa para suturar mecánicamente, y la tercera incisión para la pinza con la que se mueven los órganos y para aspirar. Con la innovación del doctor González Rivas se pasó a dos incisiones y, finalmente, una sola por donde pasa todo, lo que resulta mucho menos invasivo”.

La doctora Panero Müller destacó que esta técnica “se utiliza para diversas cirugías, como por ejemplo en casos de fracturas costales, pero en cuadros de cáncer de pulmón son más delicadas por la gravedad que revisten, además se ha avanzado mucho sobre el particular durante los últimos años, ya que se ha invertido mucho en investigación a raíz del dinero resultante de los multimillonarios juicios perdidos por la empresas tabacaleras. Frente a ello lo ideal es que los pacientes oncológicos, además de los tratamientos que determinen los especialistas, sean también derivados a un cirujano torácico, pues en algunos casos, incluso con metástasis, puede recurrirse a una intervención que no solo mejore la calidad de vida, sino incluso prolongar la misma. De hecho durante la pandemia por COVID-19 he realizado el doble de cirugías de pulmón que en un año normal”.

Panero Müller remarcó que si bien el factor humano es primordial en cualquier situación que se dé en un quirófano, “las cirugías asistidas por video demandan un entrenamiento especial. Lo ideal sería contar con más cirujanos torácicos que sepan utilizar los recursos, que en el caso de San Luis están dados, pues se cuentan con torres de video y monitores de alta complejidad, a lo que se ha sumado recientemente una lente de cinco milímetros, que es la que usamos en la operación realizada el miércoles de la pasada semana”.

