DISTINCIÓN

El Programa Lectores 4.0, a través de la ULP, incentiva a chicos, adolescentes y adultos a crear el hábito de la lectura a través de la plataforma de la casa de estudios.

La Universidad de La Punta (ULP) hace varios años que a través de sus diversas iniciativas educativas promueve la lectura en niños, adolescentes y adultos. Es por esta destacada labor que en la 2da Sesión en los Barrios del Concejo Deliberante, que se realizó en la Escuela Generativa “Guillermo Visco” declararon de interés la plataforma “Lectores 4.0”. La semana pasada también recibió la distinción por parte de la Cámara de Diputados provincial.

“El acceso a la igualdad, a la mejor literatura mundial y a las herramientas para que aprendan a leer los chicos y adultos están en San Luis y son destacadas porque son de excelente calidad. Un niño o un adolescente que sabe leer tiene la posibilidad de ser libre y esa es la provincia que queremos, gente capacitada, que sepa y que tenga cultura, que pueda elegir y ser lo que quiera y no lo que pueda”, resaltó la directora del Instituto de Formación Digital, Paula Barroso.

Por su parte, Juan Martín Divizia, quien es concejal por el “Frente Justicialista de Todos” destacó la plataforma Lectores 4.0. “Lo importante que es leer y lo poco que lo hacemos, por ahí uno siente que tiene todas las herramientas a mano, pero por un lado no las conocemos o no sabemos bien qué es. Esta iniciativa es una herramienta que tiene un montón de opciones y una base de datos de más de 15 mil libros. Como ciudadano de San Luis siento que no la usamos como debería ser. Todos tendríamos que leer, la tenemos al alcance nuestro y es gratis. Está bueno este momento para que se conozca más y que los chicos la empiecen a usar”, concluyó.

Nota, fotos y video: Prensa ULP.