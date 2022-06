EMOTIVO ENCUENTRO

La celebración por el Día Nacional del Escritor reunió reflexiones, lecturas compartidas y modos de apreciar los caminos apasionados de los sueños al papel.

El lunes pasado, en el recinto de la Secretaría de Cultura, el escritor y poeta, Gustavo Romero Borri hizo un recorrido por su carrera creativa y compartió las génesis de sus poemas más entrañables. Al festejo se sumaron además reconocidos autores de la escena provincial como Jesús Liberato Tobares, Rosa Soria Boussy y Raquel Barrionuevo. También, durante la emotiva velada participaron nuevas voces literarias. Tal es el caso de Facundo Miloschitz, de 12 años, quien fue invitado a recitar dos poemas de Gustavo Romero Borri. El joven asistió acompañado por su mamá y se mostró entusiasmado por el ambiente artístico. Asimismo, los diferentes poemas del terruño local estuvieron ensamblados por el violín de Guadalupe Pareja para formar así un diálogo entre la imaginación y las emociones más profundas.

“Me gusta leer en la escuela y me encantaría dedicarme a escribir. Me sentí muy contento por esta presentación”, señaló el joven que vive en Nogolí.

Por su parte, el reconocido historiador y escritor de la Puntanidad, Liberato Tobares reflexionó: “La edad más linda es cuando uno empieza porque es el tiempo de los asombros y después llegan los logros o los fracasos”.

“A esta altura del partido pienso más en lo que he dejado por decir que lo que he dicho; son más las expectativas que dejé pendientes que las que pude realizar. Con estas disculpas, tengo que celebrar este día, que es tan importante para nosotros, porque la vida del escritor es una pasión que se realiza a través de los años, y espero que la vida me dé un poco más de tiempo para seguir trabajando por esta pasión que es tan linda y constructiva”, indicó con una sonrisa el autor que nació en la localidad de San Martín, el 15 de octubre de 1929.

Rastreador de rumbos y de oficios anónimos, “don Tobares” ha desarrollado, durante más de cinco décadas, un estilo minucioso, hermanado al paisaje y con valores criollos en más de 20 volúmenes. En 2019, el Gobierno provincial publicó sus obras completas.

“La escritura me marcó la vida y lo considero como un arte que me hace muy feliz. Y hoy otro poeta, Luis Vílchez, dijo que los escritores somos inmensos en la escritura y yo lo siento de esa manera. También es importante tener en cuenta que no puede existir un escritor si no hay un lector”, consideró la escritora Barrionuevo, quien adelantó que prepara un relato de ciencia ficción ambientado en las coordenadas puntanas.

“Necesitaría tres vidas para escribir todo lo que quisiera”, señaló la reconocida autora, docente y referente de la comunicación en San Luis, Rosa Soria Boussy, tras el acto por la fecha conmemorativa que homenajea al poeta, cuentista y ensayista argentino, Leopoldo Lugones.

“Leer mis cosas y darme a conocer de este modo, con la palabra íntima que es la poesía, entre amigos y amigas fue una muy buena experiencia. Estoy muy contento”, agradeció Romero Borri quien estuvo acompañado por su amigo, el director y actor, Marcelo Di Gennaro.

Poeta, investigador, guionista y artista reconocido por la difusión de la cultura sanluiseña, Romero Borri obtuvo el premio Polo Godoy en 2021. Además fue distinguido por la Honorable Cámara de Diputados de San Luis por su destacada labor en defensa de nuestra identidad y por ser fiel embajador de la Cultura de San Luis.

Algunas de sus publicaciones son “Los ámbitos” (1981), “Notas del escriba” (1992), “La otra parte” (1993), “Cartas a la montaña” (1996), “El viaje del Poema” (2012), entre otras.

“Siempre hay más por escribir de San Luis. En este momento, estoy trabajando en una antología que se titulará ‘Cofre’, que contiene poemas inspirados por Juan Pascual Pringles a lo largo de toda la historia de San Luis. Esta investigación también me ha llevado a descubrir perlitas, grandes plumas de otras provincias que se han inspirado en nuestro héroe máximo”, adelantó Romero Borri que transmitió la intención de poder replicar un evento similar en otras ciudades y localidades.

Momentos luminosos o trágicos, matices de diferentes geografías y generaciones puntanas se respiran entre las páginas de estos autores. También, cuando se dan un respiro o encuentran una distancia óptima de la pasión literaria para dialogar con la comunidad, transmiten curiosidad, inspiración, ganas de aprender o motivos para celebrar.

Nota y fotos: Prensa Secretaría de Cultura.