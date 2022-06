VOLVÉ A LA ESCUELA

Gracias al trabajo de 208 docentes puntanos, sobre un total de 1034 chicas y chicos que dejaron de ir a la escuela, 660 ya están dentro del sistema educativo provincial, mientras se trabaja de forma personalizada con el resto de los casos ya identificados. Asimismo se implementan distintas acciones para sostener la escolaridad de 3.472 alumnas y alumnos, quienes están en la escuela, pero asisten de forma intermitente.

A nivel mundial, la pandemia de COVID-19 golpeó fuerte a todos los sectores y el educativo no fue la excepción. Estudiantes perdieron conocimientos, empezaron a tener serios problemas para rendir materias, otros acudieron a la escuela de manera discontinua, e incluso se llegaron a desvincular totalmente del sistema. Subsanar este daño fue y es el gran objetivo del Ministerio de Educación de San Luis y son los propios docentes puntanos quienes trabajan día a día para recuperar a las niñas, niños y adolescentes puntanos.

En el marco del Programa “Volvé a la Escuela”, se comenzó con la identificación de los chicos que tuvieron una desvinculación parcial o total del sistema educativo. Luego siguió la detección del motivo por el cual se alejaron, para saber cómo abordarlo. Gracias a 208 docentes que trabajan en el Programa, de los 1.034 casos de trayectorias escolares nulas, hay 660 estudiantes que hoy ya están contenidos en un establecimiento escolar, mientras que se sigue trabajando de forma personalizada con el resto, así como también con los 3.472 estudiantes detectados con trayectorias intermitentes (con problemas para rendir materias o que acuden irregularmente a la escuela).

Georgina Lamenich, integrante del equipo pedagógico de “Volvé a la Escuela”, afirmó: “Particularmente me dedicó a ver la asistencia de los alumnos a la escuela y estar cerca cuando detecto algún caso particular. Llamo a los tutores para saber si el chico está bien, si le falta algo, y si es necesario hacemos una visita a la casa. Por ejemplo, una vez notamos que los chicos estaban yendo con ropa liviana por el frío que hacía, entonces hicimos una colecta para conseguirles abrigos, zapatillas. Muchas veces faltan por necesidades como estas. Me encantó esta posibilidad laboral porque generamos un nexo entre el barrio y la escuela”.

Por su parte, el educador Pablo Culatti, manifestó: “En este momento puedo decir que hemos alcanzado bastantes de los objetivos propuestos, revinculando a chicos y chicas que llegaron a pasar meses sin ir a clases ni contar con la contención que la escuela brinda. Desde mi lugar veo que este proyecto sin dudas está logrando que se fortalezca el vínculo entre los padres y la institución, y también el compromiso de que los y las estudiantes reciban la educación de calidad que tienen el derecho de recibir”.

Por último, la docente Verónica Minotti, contó su particular experiencia al trabajar con la ruralidad, donde implementan distintas acciones pedagógicas para motivar a las y los estudiantes: “Este mes hemos comenzado a realizar talleres de robótica, danzas folclóricas, de cine. A través de los mismos, además reforzamos la solidaridad en las aulas, la comunicación y también la autoestima, porque muchas veces se sorprenden de las cosas que pueden hacer”.

Y agregó: “De esta forma hemos bajado los índices de estas trayectorias nulas o intermitentes. Por ejemplo el 1° de mayo teníamos 97 de estos casos y hoy ya hay 32 estudiantes revinculados por nuestras acciones y de los docentes que trabajan en las escuelas. Para mí es muchísimo, porque hablamos de 32 realidades distintas”.

