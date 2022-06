VERDE MEMORIA

El encuentro, entre la palabra, las armonías y el afecto, se organizó este sábado desde la Secretaría de Cultura, mediante la Casa del Poeta. Temprano, en el cementerio de Merlo se rindió homenaje a una de las voces más altas de la Puntanidad. Además, se lanzó el concurso de poesía joven, destinado para residentes en la provincia.

La verde memoria del poeta Agüero permanece intacta no sólo en su solariega casona transformada en museo, sino también entre los lectores que se acercaron para disfrutar de una ceremonia donde los poemas fluyeron entre melodías ensambladas por talleristas este sábado. Fue un cálido encuentro entre diferentes expresiones, desde la afirmación y el contacto con los elementos que, probablemente, Antonio Esteban hubiese celebrado con una sonrisa y su voz en alto.

“Agüero está a la altura de los grandes poetas de la humanidad y nuestro objetivo es que llegue a todo el mundo”, consideró Sol Uría, responsable de Desarrollo e Integración Cultural.

El homenaje al “Capitán de Pájaros’ comenzó con una ceremonia, a las 9:00, en el cementerio de la Villa de Merlo, mientras que a las 10:30, en el auditorio de la Casa del Poeta, los alumnos del taller “Leer a Agüero” recitaron poemas con acompañamiento de estudiantes del ensamble musical.

“En estos espacios creativos proponemos leer a Agüero como poeta sensible, solitario, doliente, no sólo al lírico épico de los ‘Digos’, sino también su tristeza porque me parece que es una misión de quienes estamos acá mostrar todas sus facetas. También tenemos que seguir bregando para que su obra se difunda y lo leamos desde todas las edades, sin esa solemnidad que a veces hace que los jóvenes tomen distancia”, indicó la escritora Silvia Álvarez, quien también compartió un poema de su autoría dedicado al poeta, a 52 años de su partida.

“Fue muy linda esta iniciativa de interactuar musicalmente con la poesía. Cada músico aportó sus ideas sobre los textos y luego ordené esas propuestas, buscando acentuar matices para apoyar las diferentes lecturas o símbolos. Y, a su vez, tratar de interactuar con la naturaleza ya que el poeta disfrutaba del paisaje, por eso para esta presentación agregué un colchón sonoro con pájaros al amanecer y arroyos de las sierras”, indicó el músico Benjamín Roure, encargado de orquestar el emotivo ensamble.

Por su parte, Romina Mateos, a cargo de la Casa del Poeta, indicó: “En los talleres, en las muestras o las visitas guiadas, en cada actividad diaria recordamos a Agüero y su casa está llena de cultura, de amor y trabajo”.

Asimismo, se lanzó un concurso literario destinado a participantes de 16 a 20 años, residentes en la provincia. Los premios consistirán en una tablet, un reloj digital y auriculares con bluetooth.

Bases del concurso de poesía joven





Nota y fotos: Prensa Secretaría de Cultura.