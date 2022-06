RECORRIDO POR LOS DEPARTAMENTOS

Son de Naschel, Villa del Carmen, Papagayos, Villa Larca, Cortaderas, Concarán y Tilisarao. La cartera se acercó para llevar adelante un relevamiento y para dialogar con las chicas y chicos sobre sus realidades y expectativas.

Oriana Zavala y Freda Ceballos son oriundas de Naschel y estudiantes universitarias. Ambas tienen la práctica de capacitación laboral 22AG y este viernes estuvieron en el Centro de Jubilados de su localidad, el primer lugar del departamento que visitaron el secretario de las Juventudes, Emiliano Blanco, y el equipo de la Secretaría.

“Estudio el profesorado en Geografía en el IFDC de San Luis, estoy en primer año. La beca me es muy útil, ya que con ella puedo pagar algunos de los gastos que tengo por la carrera”, contó la joven de 19 años, quien dijo que en el marco de la beca le gustaría poder realizar alguna capacitación relacionada a repostería.

Su amiga Freda, de 20, coincidió en cuanto al interés en hacer algún taller sobre la misma temática. “Curso primer año de la Licenciatura en Obstetricia en Villa Mercedes. También me sirve mucho la beca para distintos gastos de la cursada. He hecho algunas cosas de repostería para vender y me ha ido bien, por lo que me interesa hacer algún taller sobre eso, ya que es un ingreso más”, explicó.

Milena Fernández es de Papayos. Tiene 22 años y es mamá de un nene de 2. Ella se acercó a la Hostería Municipal de Villa del Carmen para hacer el relevamiento. “Cuando empecé con la beca inicié una negocio de venta de productos de limpieza, y ahora estoy estudiando auxiliar en educación inicial de modo virtual, que se dicta en Tilisarao. Con la beca cubro gastos de los estudios”, refirió, y agregó que le gustaría que se realicen actividades o participar de algún proyecto relacionado al deporte, como por ejemplo, hockey.

Entre los vecinos de Villa Larca que se acercaron a la sala de cine para actualizar sus datos estaba Roque Ogas, un joven que dijo que le gustaría hacer, en el marco de su práctica laboral rentada, algún taller para convertirse en electricista o panadero.

Belén Saldaña, de 22 años, Maira Rosales, de 24, y Sabrina Agüero, de 23, residen en Cortaderas. Las jóvenes becarias 22AG contaron una iniciativa que les gustaría desarrollar en conjunto: instalar un merendero en el paraje Balcarce, distante a unos 10 km de su pueblo.

Entre los cientos de jóvenes que se acercaron al Polideportivo de Concarán estaba Maira Tatiana Oviedo, quien dijo que le interesa capacitarse sobre perspectiva y violencias de género y también sobre discapacidad y niñez.

Además de Blanco y de funcionarios y jóvenes que son parte de la Secretaría, participaron del recorrido Federico Casadidio, referente de la Secretaría en el departamento Chacabuco, e integrantes del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto. Y los intendentes y representantes de los municipios acompañaron y asistieron en los encuentros en los lugares designados en las respectivas localidades.

Nota y fotos: Secretaría de las Juventudes.