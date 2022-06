HOSPITAL CENTRAL “DR. RAMÓN CARRILLO”

Roque Gallardo, vecino de Buena Esperanza y empleado del Plan de Inclusión Social, manifestó su alegría tras ser el primer paciente intervenido quirúrgicamente en el centro asistencial en el comienzo de las operaciones oftalmológicas de alta complejidad.

Hace poco más de 4 años, la diabetes le empezó a jugar una mala pasada a Roque y, progresivamente, le fue generando distintas complicaciones, aunque lo más severo fue en su visión.

Finalmente, tras la intervención de cataratas realizada ayer a cargo de Sergio Logwinczuk, jefe de la especialidad en oftalmología del Hospital Central “Ramón Carrillo”, pudo encontrarse con un sueño que había dejado de lado; poder ver. “En algún momento perdí la esperanza, pero luego de la operación pensé que llevaría otro proceso más largo y la verdad que fue sorprendente, automáticamente empecé a ver. Esto es una emoción muy grande, me trajo tantos recuerdos de toda mi vida”, expresó.

Roque contó que le costó asimilar objetos que habían quedado perdidos en su memoria. “Fue increíble, ni la plata reconocí. Ahora vuelvo al sur a ver cómo están las cosas después de tanto tiempo”.

Y, agradecido con la atención médica, dijo que se trató de una operación en la que no tuvo que abonar nada. “Desde un principio me dijeron que no tenía que pagar ningún estudio, ni la cirugía, que es muy costosa en una clínica privada”, concluyó.

Nota, foto y video: Prensa Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.