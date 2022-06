ACTIVIDAD PRESENCIAL

La formación fue gratuita, estuvo a cargo del magíster Victor García Casas y participaron alrededor de 80 personas, en el “Arturo Rodríguez Jurado”.

Con la idea de que más puntanos tengan la oportunidad de formarse en diversas disciplinas deportivas, el Gobierno de San Luis, a través del Campus de la Universidad de La Punta, este sábado brindó una capacitación gratuita sobre “Control y gestión de la carga de entrenamiento”. La misma estuvo a cargo del magíster Victor García Casas y participaron alrededor de 80 personas.

El jefe del Subprograma de Evaluación, Detección y Proyección Deportiva del Campus, Damián Aimar, destacó la visita de Casas a la institución. “Es un placer contar con esta talla de profesional, ya que no solo tiene experiencia a nivel nacional, sino también internacional. Además cuenta con mucha práctica en el campo como formador y docente, es la mezcla perfecta”, manifestó Aimar, quien agregó que el curso fue gratuito y que participaron unas 80 personas. “Los participantes se llevaron un montón de herramientas, las cuales van a poder transferir a su trabajo diario”, destacó.

El Licenciado en Educación Física y Magíster en Alto Rendimiento Deportivo, con título obtenido en la Universidad Nacional de Barcelona (España), Casas, señaló que esta capacitación es importante, dado que a los alumnos les da la base para saber cómo programar el entrenamiento a partir de conocer el impacto que tiene en el funcionamiento orgánico en las personas. “Es un tema que muchas veces se da por sentado. En el curso analizamos evidencias científicas que hay disponibles, como también los trabajos más recientes publicados en 2022”, detalló. Asimismo, comentó estar muy contento de poder brindarla en Argentina.

“La di en Panamá hace un mes y ahora la pudimos hacer en la ULP. Algo positivo es que es gratuita, lo cual posibilita el acceso a la información a todos los profesionales. También vimos el peso y cómo se usa en una carrera, salto o al levantar una carga en que vector se aplica. Saber esto luego les permitirá programar un entrenamiento de fuerza, resistencia o velocidad”, explicó el especialista.

Sobre la participación de los concurrentes, distinguió el gran interés que tuvieron y el buen nivel académico. “Esto marca que hacen bien las cosas en sus formaciones y eso me entusiasma”, manifestó. Asimismo, destacó las instalaciones del Campus. “Es una joya, no solo por el lugar en donde está ubicado, sino por la gran infraestructura. He estado en centros de alto rendimiento de Argentina y de otros países, y este no tiene nada que envidiarles”, acentuó.

Contento por lo aprendido, Nahuel Loberos, quien hace dos años se recibió de Profesor de Educación Física, expresó que es importante contar con este tipo de capacitaciones, y más si es gratuita. Sobre cómo se enteró de la capacitación, señaló que fue por medio de las redes sociales del Campus. “Como profesor y preparador físico necesito saber cómo entrenar a los jugadores y esto me ayuda a planificar mejor las cargas, ya que sino se hace de manera correcta se pueden lesionar”, explicó.

“Vinimos con otros compañeros y nos resultó muy interesante, dado que no es un tema que hayamos visto en clases. Mientras más sepamos es mejor para nuestra función como docentes”, comentó Agustian Magallanes, estudiante del profesorado de Educación Física, quien señaló que tuvo conocimiento de la capacitación a través de una publicación del Campus, que enviaron a su grupo de estudio.

Nota, fotos y video: Prensa ULP.