NOCHE DE FÚTBOL

El “Tomba” fue superior a Tristán Suárez y ganó con autoridad por 2 a 0 en los 32avos de final de la Copa Argentina en la ciudad de La Punta. Los goles de Godoy Cruz fueron convertidos por Tadeo Allende y Salomón Rodríguez. El elenco mendocino jugará ante Lanús en la siguiente instancia.

Solo unos minutos le tomó al equipo mendocino ponerse en ventaja. Con un juego vertical y con mucha intensidad el “Tomba” salió con todo en busca de la apertura del marcador.

En la primera jugada a fondo, Ezequiel Bullaude ganó por el centro, abrió la pelota para la izquierda donde ingresó Allende y luego de un enganche para adentro sacó un remate imposible para la estirada del arquero, Cristian Correa. Golazo de Godoy Cruz para ponerse arriba en el marcador.

El tanto del equipo de Primera fue una inyección anímica que le permitió seguir presionando en búsqueda del segundo gol.

A Tristán Suárez le costaba y mucho progresar en el terreno, solo la velocidad de Nicolás Messiniti y Brain Oyola le daban algo de aire al elenco de Juan Manuel Llop, que no la pasaba bien en San Luis.

Cada vez que Godoy Cruz pasaba la mitad de cancha y aceleraba complicaba y mucho a la defensa del “Lechero”. Bullaude tuvo el segundo a los 18’, con un remate dentro del área que el “1” sacó para un costado. Minutos más tarde, nuevamente Allende desnudo las falencias defensivas del equipo de Ezeiza, pero su disparo se fue alto.

Pasada la media hora el juego se emparejó. Ahora fue Tristán Suárez el que merodeó el área del “Tomba” con una corrida de Oyola que exigió a Juan Espínola.

Cerca del final de la primera parte, una jugada polémica encendió el juego. Tomasini tocó la pelota con la mano dentro del área del “Lechero” pero el juez entendió como casual. En la contra Messiniti tuvo empate, pero su remate se fue apenas desviado del arco de Espínola.

La segunda parte no comenzó con la misma intensidad que en la primera mitad. El “Tomba” buscó hacerse dominador del juego pero no tuvo ni la profundidad, ni la claridad para acercarse con peligro sobre el arco de Tristán Suárez.

Una corrida de Oyola por la izquierda puso en alerta al elenco mendocino, pero el remate del delantero se fue ancho.

El partido no se terminaba de armar. Godoy Cruz no era el mismo de la primera parte y el “Lechero” no encontraba los caminos para llegar con peligro sobre el arco rival.

A los 13’, cuando nada pasaba en el juego llegó una habilitación para Allende sobre la izquierda que mandó un centro bajo para que Salomón Rodríguez ponga el 2 a 0, para Godoy Cruz.

Con el partido a su favor, el equipo de la dupla Orsi – Gómez se dedicó a manejar la pelota. Los circuitos de juego aparecieron por el centro del campo y los delanteros volvieron a tener profundidad en el campo.

Si bien Tristán Suárez no bajó los brazos en ningún momento, le costo demasiado progresar en el campo y generar ocasiones de peligro sobre el arco de Espíndola.

Los minutos se escurrieron y el triunfo se quedó en manos de Godoy Cruz, que sigue en carrera en la Copa Argentina y jugará ante Lanús en la siguiente instancia.

Formaciones

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Guillermo Ortiz, Gianluca Ferrari y Franco Negri; Martín Ojeda, Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo y Tadeo Allende; Ezequiel Bullaude y Salomón Rodríguez. DT: Fabio Orsi-Sergio Gómez.

Tristán Suárez: Cristian Correa; Matías Laurino, Gabriel Tomasini, Iago Iriarte y Leonel Canzoniero; Franco Quiroga, Ángel Almada, Ezequiel Melillo y Brain Oyola; Nicolás Messiniti y Nazareno Bazán. DT: Juan Manuel Llop.

Nota: ANSL

Fotos: Prensa Secretaría de Deportes.