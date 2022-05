CIUDAD DE LA PUNTA

Ángel Carabajal, director, productor y bailarín cordobés, rodó este domingo un video institucional para el grupo Sancor Seguros en la ciudad de La Punta, el cual se presentará el próximo 25 de mayo. Participaron de la filmación artistas puntanos.

Carabajal fundó la compañía Sentires con quien comenzó la cosecha de elogios en sus presentaciones alrededor del mundo. Así, el show se transformó en la base para que Carabajal creara “Bien Argentino”. Apostó a Villa Carlos Paz y en su segundo año en las sierra la presentación se llevó el Carlos de Oro. Fueron 10 premios Carlos hasta quedarse con el oro por la producción del espectáculo más premiado “América Show”.

Este domingo, con las sierras puntanas como escenario y el talento de artistas y músicos puntanos se realizó el video institucional para el grupo Sancor para lo que será la jornada del 25 de mayo. “Felicito a los puntanos por esta provincia, no me lo imaginaba; hay mucha gente que no sabe que existe esta maravilla en San Luis, invito a los argentinos a descubrirla. Yo la descubrí hoy, me fascina”, indicó.

Ángel Carabajal explicó que fue un día rápido e intenso con actores y bailarines maravillosos. “Estamos muy agradecidos y contentos por estar en San Luis y sobre todo muy sorprendidos por el talento local, dándole vida a ese día histórico para los argentinos”.

El productor cordobés señaló que la presentación oficial del video será el 25 de mayo a partir de las 00:00. “Llegará a todo el país y a muchos lugares del mundo. Muchas gracias por el recibimiento y por el cariño desde el momento en que dijimos que veníamos”, finalizó.

Nota y fotos: Prensa Secretaría de Turismo.