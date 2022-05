FIN DE SEMANA

El evento, único por sus características se realizará el próximo sábado 7 de mayo de 16:00 a 20:00 en el Centro Municipal de Convenciones de la Municipalidad de San Luis, con acceso libre y gratuito.

“Luke, yo soy tu padre”, es sin dudas la frase más celebre de una saga que tiene millones de fanáticos de todas las generaciones. La actividad, pensada para ellos tendrá múltiples propuestas para disfrutar. La consigna es ir al evento con un traje o colección de Star Wars. En el encuentro se realizará un desfile de cosplay, concursos de dibujo y FanFic, además de muestras y proyecciones. Será una tarde imperdible para los fanáticos o aquellos que quieran saber más sobre el universo de Star Wars.

Jorge Giménez Roca, uno de los organizadores, afirmó que “estamos muy felices de contar con el respaldo de la Secretaría de Turismo y de la Municipalidad de San Luis. Tendremos la visita de un club oficial de Star Wars que es reconocido a nivel internacional con una subsede en Estados Unidos, además de ser reconocido también por Lucas Film y Disney World”.

Pero además será una celebración doble, ya que el 5 de Mayo los fanáticos del «lado oscuro» celebran desde el estreno en 2005 de Star Wars: Episode III, Revenge of the Sith y esta jornada es recordado como «Revenge of the 5th», un día para conmemorar a los Sith. El encuentro será en el Centro Municipal de Convenciones, Monseñor Enrique Angelelli, ubicado en Avenida España 950, (frente a la UNSL). La entrada es libre y gratuita, los menores deberán ingresar con un tutor responsable.

¿Cómo nació el día de Star Wars?

Es mundialmente conocido como “Maythe 4th be withyou” en un juego de palabras entre la fecha de conmemoración de la saga y la frase icónica de la misma “May the force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”).

