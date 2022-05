VILLA MERCEDES

Participantes del evento que se desarrolló este sábado en el teatro del centro cultural destacaron la iniciativa del Gobierno provincial.

El Gobierno de San Luis, a través del Complejo Molino Fénix, lanzó un nuevo ciclo de charlas llamado “Mujeres Protagonistas”. La iniciativa tiene como objetivo generar un espacio para mujeres de todas las generaciones para que puedan intercambiar experiencias, sensaciones y saberes e implementar políticas públicas que fomenten la creación de espacios de formación y encuentro.

El primer evento, que se desarrolló este sábado, tuvo como eje vertebral “El rol de la mujer en el emprendedurismo” y comenzó con un número artístico realizado por el Estudio de Danzas Expresarte y la cantante Daniela Sanabria. Seguidamente, se presentó la conductora Pía Shaw, quien invitó al escenario a las tres disertantes nacionales que participaron, entre ellas, la especialista en tecnología de la información y comunicación, Cecilia Ribecco; la community manager e influencer, Fiamma Albisini y la coach de manifestación y conferencista holística, Camila Rattini.

Al final de la charla, Marcela, una de las asistentes, destacó: “Me pareció impresionante. Estoy súper agradecida, fue muy enriquecedor escuchar la historia de las disertantes. Yo tengo mi emprendimiento de cerámica, y ojalá haya más encuentros como estos” y afirmó que le pareció excelente y enriquecedora. “Recién estoy comenzando con mi emprendimiento, me encontré con mis compañeras emprendedoras y esta charla me ayuda a seguir porque tenía miedo, me llevo herramientas que me van a servir para crecer”, cerró.

Con mucha emoción, las mujeres presentes demostraron entusiamo por escuchar las experiencias de las disertantes, y manifestaron que esperan con muchas expectativas los próximos encuentros.

Nota y fotos: Prensa Complejo Molino Fénix.