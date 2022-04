EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA

Convencidas de sus beneficios clínicos y psicológicos, más de 50 mujeres mayores se plegaron al programa que el Ministerio de Salud organizó este viernes, en el Parque de las Naciones, para concientizar sobre los aspectos positivos del ejercicio que ayuda a superar el aislamiento y la soledad que padecen personas con dolencias médicas.

Nancy Chávez vive en el Plan Lote “Eva Perón” y participó con notorio entusiasmo de caminatas, bailes y juegos organizados en el Parque de las Naciones por el Ministerio de Salud. “Es bueno que todos los años hagan esto porque una se puede relacionar, hacer amigas y además es muy bueno para la salud”, comentó luego de tomarse la presión.

Bailó hasta el cansancio y contagiada por la alegría y satisfacción que se vivió durante el encuentro, Nancy dijo no tener dudas de los beneficios de incorporar los ejercicios: “La gimnasia es muy buena para los huesos y la actividad mental y eso es muy lindo porque a esta edad una no piensa que hará gimnasia y gracias al gobierno es que podemos sentirnos útiles”.

También dejó un consejo optimista: “A todas las personas de la tercera edad las invito a que asistan en cualquier lugar de su barrio donde haya gimnasia saludable, porque le servirá a la mente, la salud y los huesos; hay que darle movimiento al cuerpo”.

María Nelly Contreras es del barrio Pueblo Nuevo y, luego de hacerse todos los controles dispuestos por el Ministerio de Salud, se incorporó a la actividad física del Parque de las Naciones. No fue la primera vez, ya que desde hace tiempo la realiza en el centro de salud de su barrio, donde también se hace chequeos de rutina. “Esto me hace muy bien porque hace dos años quedé viuda y me sirvió para salir adelante”, dijo emocionada.

A Liliana del barrio “Eva Perón” tampoco le faltaron lágrimas para celebrar esta iniciativa del Gobierno provincial: “Soy una paciente crónica con cáncer y siempre me gusta compartir estas actividades. Los controles preventivos son lo mejor y la actividad física mantiene el cuerpo y te permite hacer nuevas amistades y sobrellevar la enfermedad”, según relató.

