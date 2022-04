146° PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LEGISLATURA

El mandatario anunció un plan para que miles de puntanas y puntanos concreten el anhelo de acceder a una vivienda. “Este es un plan hermoso de puntanidad, de amor a la gente. Cada puntano y puntana tiene que acceder a un terreno y empezar a cumplir su sueño”, manifestó conmovido el gobernador en la Apertura de las Sesiones Ordinarias.

Durante el discurso en el Palacio Legislativo, el gobernador de San Luis se refirió a la importancia de acceder a un terreno para la construcción de una vivienda propia. “En cada municipio, si se pone onda, terrenos tenemos y, si no, los vamos a tener, los vamos a buscar, los vamos a comprar. A mis hermanos y hermanas intendentes, ¿tenemos terrenos? entreguémosle a los que no tienen, ayudémoslos a construir sus sueños. Facilitémoslo”, reflexionó Rodríguez Saá, e invitó a trabajar por esta política integral de justicia social.

En este sentido, se lamentó por la realidad que viven miles de ciudadanos y ciudadanas que no disponen de una vivienda propia: “Aprendí en la vida a tener paciencia y escuchar. Alguna vez escuché esto que me resultó dramático: ‘Hay muchos argentinos, argentinas, muchos puntanos y puntanas que la primera vez que tuvieron un pedazo de tierra es el día que los enterraron’, ¡Qué injusticia! Qué dramática es la vida. Qué dolorosa es la vida cuando no se tiene un lugar donde vivir, qué dramático es alquilar y saber que tengo que pagar el alquiler todos los meses y me lleva mucha parte de mi sueldo. Y no poder hacer mejoras porque no es mi casa. No poder progresar todos los días, cuánto se sufre por eso”.

Y continuó: “Alguna vez me enseñaron, en algún libro de psicología, que los dolores más grandes del mundo son la muerte de un hijo, la muerte de un familiar, son dolores que van sin escala. El tercer o cuarto lugar de los grandes dolores, es la mudanza. Por todo lo que uno ha pasado para tener que irse de una casa a otra, porque no tiene su propia casa. Hay mucha corruptela, mucha. Visitando otros lugares me han preguntado: ‘Ah, ¿Usted es el gobernador de San Luis? porque mi hermana tiene una casa allá’. Y yo le contesto: ¿Está contenta en San Luis? y me dice: ‘No, la alquiló, vive acá ella’. Y eso lo permite la corrupción, la falta de sensibilidad”.

Al mismo tiempo, subrayó: “Entender que esto es natural, que el 50%, o más, de las viviendas de San Luis son hechas por el Estado, con acceso a la vivienda, en un momento dado con una cuota de $80, hoy serían de $800, $1000. Parece natural, pero es muy difícil. Y si no hay esa pasión por la justicia, esa sed de que las cosas se hagan bien, que las viviendas sean bien hechas, bien construidas, que no tengan problemas y que la persona que la ocupe tenga trabajo, porque una vivienda social si el que lo ocupa no tiene trabajo y sucede en todo el barrio, ese barrio se convierte en una villa miseria”.

Y auguró que este beneficio pueda llegar a nuevos profesionales, jóvenes, solos y solas, chicos de clase media, los chicos que tienen un papá, una mamá, los hijos de ricos. “Es la oportunidad. Démosle un terreno y que construyan la vivienda. Que los ayuden los padres o ayudémoslos entre todos. Busquémosle la vuelta, pongámosle pasión”.

Nota, foto y video: ANSL.