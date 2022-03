UNIVERSIDAD DE LA PUNTA

Con mucha alegría y emoción los alumnos EPD, que depende de la Secretaría de Extensión de la Universidad de La Punta, volvieron a las aulas. Este año la novedad es que ofrecerán jornada extendida optativa, en donde darán talleres de Tecnología, Medio Ambiente, entre otros.

Con un colorido cartel de bienvenida, esperaban a los alumnos en su primer día de clases. No faltaron los papás que aprovecharon para sacarse una foto antes de que sus hijos ingresaran a la escuela. En la puerta dos encargadas fueron las responsables de tomarles la temperatura y guiarlos a su nueva aula. Ubicado en su banco y a la espera de sus compañeros, Vicente Moreno, de 9 años, se mostró feliz. “Estaba contento, porque hace mucho no vuelvo y me gustaría aprender cosas nuevas. También extrañaba a mis compañeros”, manifestó con una pícara sonrisa en el primer día de clases.

“Estamos contentos de recibir a los niños casi en una normalidad que nos ha dado la exitosa campaña política de vacunación y el estatus sanitario de la provincia”, comentó la secretaria de Extensión de la ULP, Susana Torres, quien detalló que más del 80% de los alumnos están vacunados, como también el plantel docente, maestranza y personal administrativo.

“Esto nos da la tranquilidad de darle a los chicos una situación normal, con los cuidados pertinentes como el uso del barbijo dentro de las aulas y los dispositivos sanitarios”, expresó.

La funcionaria resaltó que hace más de dos años se inició una reestructuración. “Es una nueva apuesta a la transformación de esta escuela, que tiene que ver con maximizar la digitalización. No solo de los estudiantes, sino también de los docentes. Esto nos permitió en el momento de aislamiento por la pandemia, ser los primeros en dictar clases de manera virtual, dado que los chicos estaban digitalizados y pudieron hacerle frente a la situación, ya que sabían usar estas herramientas”, contó.

Asimismo, destacó que en la EPD del secundario se están realizando mejoras. “Actualmente se están construyendo cuatro aulas y cuatro baños. La solicitud que tiene la escuela en relación a la nueva matrícula es grande, dado que tenemos en espera más de 1.200 chicos y no podemos abarcar esa cantidad, por eso el Gobierno de la Provincia no está ampliando la escuela, como también ha mejorado la primaria para que los chicos estén cómodos y tranquilos”, destacó.

La directora de la escuela, Yamila Alí, remarcó que en febrero comenzaron a prepararse para recibir a los estudiantes. “Este año será un nuevo desafío y trabajamos para asegurar una presencialidad plena y segura, tal como se establece. Vimos llegar a los chicos contentos y las expectativas son las mejores para que todos tengan un buen año. Agradecida con la Secretaría de Extensión y la Universidad, por todo lo que nos ofrece y nos permiten hacer dentro de la escuela”, acentuó.

El jefe del Programa de Escuelas Públicas Digitales Urbanas, Roberto Oros, detalló que este año se implementará la jornada extendida. “Será optativa y se darán talleres de Ciencias, Tecnología, Medio Ambiente, entre otros. Esto servirá para fortalecer los espacios curriculares. Los chicos tendrán un receso desde las 13 hasta las 13:50 y la hora extendida será hasta las 15:30. Contamos con una matrícula de aproximadamente 300 alumnos en el nivel primario y secundario ”, contó.

Contenta por reencontrarse con sus amigos, Sara Valentina Casari, contó que tenía muchas ganas de volver a la escuela. “El año pasado no me resultó fácil, pero lo superé” contó orgullosa, y destacó que sus materias preferidas son Educación Física, Inglés y Música. “Me gusta tocar la guitarra y el tambor”, concluyó.

