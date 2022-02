IRT 2400

La competencia, organizada por la Municipalidad, el Club Don Lucero y la ULP, premió la participación de los ajedrecistas y repartió $50.000 en efectivo.

El joven ajedrecista Daniel Pérez alcanzó el primer puesto en el “Torneo IRT 2400 Municipalidad de La Toma – Club Don Lucero” y sumó un nuevo título al consagrarse campeón de la competencia este fin de semana en la capital del mármol ónix. El segundo puesto quedó en manos del maestro internacional Ismael Giménez Aguirre, escoltado muy de cerca por el maestro FIDE Federico García Lemos, quien se posicionó en tercer lugar.

Gilberto Hernández, director de la Escuela de Talentos del Programa Ajedrez de la Universidad de La Punta, destacó la participación de los alumnos de las escuelas deportivas de toda la provincia y auguró un año de mucho crecimiento con los próximos torneos. “Seguramente continuaremos con muchos más torneos para todas las categorías y muy pronto estaremos anunciando nuevas fechas”, afirmó.

El resto de los ganadores fueron Salvador Cáceres, de Santa Fe, en la categoría Sub 8; Melián Cabrera de San Luis, mejor Sub 10; el puntano Adolfo París en Sub 14; Valentino Piccola, de Río Cuarto, en Sub 1200; Lautaro Alias, de la Villa de Merlo fue el mejor Sub 1400; Nicolás Puerta de San Luis, el mejor Sub 1600; Luis Guelpa, de Carpintería, como el mejor Sub 1800; Valentín Martínez, de Villa Mercedes, mejor Sub 2000 y Raúl Vecchio, de la ciudad de Córdoba, como mejor Sub 2200.

Además, Andrea Duernhoefer, de San Javier, Córdoba, ganó la categoría Damas, y Oscar MacDonal se quedó con el premio a mejor jugador puntano.

El director del torneo, Juan Ramírez, agradeció el apoyo del intendente de La Toma, Ernesto Ali, de la ULP y del Programa Deportes de la provincia que mancomunadamente lograron que el torneo fuera un éxito y destacó que seguirán incentivando la participación de los ajedrecistas y aficionados. “Estamos organizando un nuevo encuentro para el 1° de abril con premios en efectivo por un total de $150 mil”, adelantó.

Antes de la premiación, los concejales del Municipio junto a las autoridades del club entregaron obsequios realizados en mármol ónix a los participantes destacados por su esfuerzo y desempeño durante la competencia. Lo recibieron los primeros tres ganadores: Pérez, Aguirre y García Lemos. También el diputado nacional Alejandro Cacace, el jugador no vidente Víctor Chavero, por su reconocida participación, y el maestro Gilberto Hernández.

Además fueron reconocidos los alumnos que siempre están acompañando al Ajedrez ULP: Tiago López, Emma Sandaz y Guadalupe Peralta de San Luis y París Adolfo de El Morro.

Las mejores fotos del Torneo

Nota y fotos: Prensa ULP.