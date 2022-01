FORO ONLINE

La ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, participó junto a especialistas y profesionales de toda Latinoamérica. Debatieron sobre conectividad, accesibilidad, innovación tecnológica, entre otros temas.

En estos últimos dos años la pandemia puso en agenda la importancia de las telecomunicaciones y conectividad, no tan solo a nivel provincial, sino también nacional e internacional. San Luis, con una trayectoria de casi 20 años en el desarrollo de políticas públicas en materia de digitalización e inclusión digital, es pionera en la materia y fue invitada a participar del Foro Virtual de Regulación en Telecomunicaciones.

Este jueves, la ministra de Ciencia y Tecnología y rectora de la Universidad de La Punta, Alicia Bañuelos, representó a la provincia en el evento que contó con especialistas y profesionales de toda Latinoamérica.

El encuentro tuvo como objetivo debatir sobre la importancia de la regulación de las telecomunicaciones, las cuales son un componente fundamental para habilitar el desarrollo de servicios y redes. Allí se expusieron temas relacionados a la accesibilidad, innovación tecnológica, regulación, entre otros más. La responsable de la cartera de Ciencia y Tecnología, destacó las políticas públicas en materia de digitalización que lleva adelante el Gobierno de la provincia de San Luis, brindándole a las familias puntanas la posibilidad de tener internet de manera gratuita.

“Esta visión estratégica y temprana que tuvo el gobernador de San Luis, Alberto Rodriguéz Saá, ha llevado a que el 95% de la población tenga acceso a internet de manera diaria. Contamos con 4.500 kilómetros de fibra óptica propia que llega a todas las localidades del interior”, dijo la funcionaria, quien precisó que gracias a estas iniciativas la pandemia no los tomó por sorpresa.

“Nos puso un estrés superior que supimos enfrentar”, precisó. Además, destacó el plan recientemente lanzado “San Luis a Mil”, que le permite a usuarios una velocidad de hasta 1.000 Mbps.

Con respecto a la regulación de la telefonía móvil, Bañuelos manifestó que las grandes compañías prefieren invertir en ciudades mucho más grandes. “Quieren estar en aquellos lugares en donde hay una mayor cantidad de clientes, por lo que no encuentran atractivas poblaciones más pequeñas y mucho menos parajes. En las ciudades más importantes hay conexión 4G, pero uno se aleja y ya no cuenta con servicio telefonía. Se debería asegurar que los lugares menos poblados tengan ese servicio, por lo menos para hablar por teléfono. Esto sucede en todas las provincias argentinas, pero lo que no ocurre es que el Gobierno les garantice tener internet de manera gratuita, como en San Luis”, concluyó.

Nota y foto: Prensa Ministerio de Ciencia y Tecnología.