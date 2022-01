RECURSOS HÍDRICOS

Se registraron lluvias en la mayoría de las partes altas de la provincia, que abastecen a los sistemas de agua cruda que, a su vez, alimentan a las plantas potabilizadoras de las localidades y usuarios regantes.

San Luis Agua se encarga de administrar el agua cruda de la provincia, como así también los sistemas que la almacenan y distribuyen. Estos sistemas se alimentan a través de diferentes cuencas que nacen en las zonas altas de las diferentes sierras, que se recargan mediante las precipitaciones y que transportan el recurso hasta llegar a diques, canales o acueductos.

Daniel Torres, jefe del Área Ríos de la sociedad estatal, comentó: “Se presentaron precipitaciones en la mayoría de las zonas serranas altas de la provincia, que aportaron considerablemente a los sistemas de agua cruda que se abastecen de las mismas, como por ejemplo los diques Antonio Esteban Agüero, Berta Vidal de Battini, La Florida, Las Palmeras, entre otros”.

Y agregó: “El sistema de cuencas que se presenta en la provincia de San Luis abastece a diferentes localidades de manera “indirecta”. Esto significa que aunque las precipitaciones en la localidad no hayan sido considerables pero sí en la cuenca que abastece a la zona, el caudal de agua que transportarán los sistemas de agua cruda aumentará. El mismo procedimiento se da a la inversa, cuando en la localidad se presentan lluvias considerables pero en la cuenca de abastecimiento no, los sistemas de agua cruda no aumentarán su caudal considerablemente”.

“Esperamos que las lluvias se mantengan uniformes para poder continuar con este proceso de recuperación de los sistemas de almacenamiento y distribución. Desde San Luis Agua seguimos monitoreando y trabajando con los modelos climatológicos para tratar de predecir en qué fechas tendremos las próximas precipitaciones y de esta manera poder gestionar los recursos hídricos que administramos”, cerró el funcionario.

Nota y foto: Prensa San Luis Agua.