MEJORAN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL INTERIOR

En la visita realizada este jueves, la ministra de Salud, Rosa Dávila, acompañada por David Delpiano y Víctor Perugini, funcionarios del Programa Medicina del Interior, hizo entrega de equipamiento e insumos por un total de $1.901.200.

En el Hospital de Tilisarao se realizó la entrega de un otoemisor acústico, que se suma al servicio de fonoaudiología y será utilizado en la detección temprana de la hipoacusia, beneficiando en la atención a bebés de toda la región. Además la directora, Laura Muñoz, junto a su equipo recibieron mobiliario, computadora, un microondas digital, oxímetro de pulso tipo dedal, insumos de informática y tensiómetros aneroide, adulto y pediátrico con estetoscopios.

En el Hospital “Dr. Rafael Velasco” de Concarán, se hizo entrega de mobiliario, computadoras, oxímetros de pulso con sensor para adulto y pediátrico, cavitador neumático y tensiómetros aneroide, adulto y pediátrico. En la oportunidad, el doctor Jorge Acosta, fue el encargado de recibir la entrega.

La ministra de Salud aprovechó para recorrer las instalaciones de ambos hospitales, donde saludó y agradeció al personal por su trabajo.

Además, recordó a la comunidad del departamento Chacabuco sobre la vacunación contra el Coronavirus, donde invitó a aquellas personas que no se hayan colocado la primera dosis, que lo hagan, como también los que por alguna razón no han completado esquemas, pueden acercarse a los distintos centros u hospitales sin turno previo. “Ya no hay motivo para no vacunarse”, expresó Dávila.

Las licenciadas Damaris Luna y Yamine Isaías, integrantes del Servicio de Fonoaudiología del Hospital de Tilisarao, agradecieron la presencia de la ministra y con alegría recibieron el nuevo equipo otoemisor: “Estamos muy felices, la adquisición de este otoemisor significa progreso para los pacientes del Valle y la región; es fundamental, porque ahora los pacientes ya no tendrán que viajar para la atención y controles obligatorios, que están dentro del screening neonatal, mientras que este equipo de audiología es un elemento indispensable, dando cumplimiento a la Ley N° 25415”.

