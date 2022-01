MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Productores de “Góndola San Luis” valoraron la vuelta del evento, ya que les permitió retomar sus ventas presenciales y crecer en producción. Tras 10 ediciones realizadas entre agosto y diciembre en distintos puntos de la provincia, el evento cerró el año 2021 en el Parque La Pedrera.

El pasado sábado, en el Parque La Pedrera de la ciudad de Villa Mercedes, se desarrolló la última edición del año 2021 de la Feria de Pequeños y Medianos Productores. A través de esta iniciativa del Gobierno de San Luis, productores de distintos puntos de la provincia tuvieron la posibilidad de reencontrarse con la gente de manera presencial, ya que durante el 2020 esta actividad no se llevó a cabo debido a la pandemia.

Al respecto, diferentes productores destacaron la importancia de formar parte de las distintas ediciones de la feria. Uno de ellos es Alejandro Fragapane, del emprendimiento “Jamones Siete Cajones”, quien comentó: “Este evento es muy importante porque después de casi dos años sin feria volver a encontrarnos con la gente fue muy importante. La verdad que el balance es muy positivo teniendo en cuenta cómo habíamos empezado el 2020, ya que como arrancamos ahora fue mucho mejor”.

Y agregó: “La Feria de Pequeños y Medianos Productores es un apoyo muy grande que nos brinda el Gobierno de San Luis. Además con el tema de los créditos desde el año que viene vamos a poder agrandar la fábrica comprando cámaras de salado nuevas, algo muy importante porque vamos a ampliar la producción. De eso se trata, de producir un poco más y llegar a más cantidad de gente, siempre apostando a la producción local”.

Por su parte, Héctor Valori, del emprendimiento “Los Valoris”, sostuvo: “Para nosotros la feria es un espacio fundamental para poder llegar a la provincia, a lugares que no tendríamos acceso desde Los Molles, que es de donde somos. La Feria de Pequeños y Medianos Productores es un punto de venta fundamental para el año, por eso para nosotros es muy importante que haya vuelto. Son dos veces al mes donde tenemos un punto de venta muy fuerte. Poder participar en la feria es un antes y un después”.

Asimismo, expresó: “Esto es muy bueno para proyectar, porque llegas a principio de mes y sabes que contas con un punto de venta donde tenes una producción hecha para vender y podes proyectar el resto del mes teniendo la certeza que es una muy buena feria donde se vende bien. Durante la pandemia el pequeño productor la ha pasado mal, hemos sufrido mucho; nos costó mucho atravesar eso y la vuelta de la feria ha sido un envión anímico muy grande”.

En tanto, Vicenta Lucero, del emprendimiento “Sabores Puntanos Don Lucero”, afirmó: “Estoy muy agradecida. Con la pandemia yo estuve un año sin trabajar porque yo vendía en la feria y en los hoteles, que cerraron, ya que mi producto es especialmente turístico. Si bien tenemos clientes en la ciudad, nuestro fuerte era el turismo, así que la verdad la pasamos muy mal”.

“Esta feria fue como un respiro, a mí me ayudó porque con la pandemia me atrasé en todos los impuestos y ahora voy a terminar diciembre poniéndome al día con todas las deudas gracias a la feria, al Gobierno de San Luis y a todas las personas que trabajan en esto. La feria ha significado mucho para mí, he crecido, he vuelto a recuperar clientes, he generado otros; así que estoy muy agradecida porque nos han ayudado un montón”, indicó la productora.

Finalmente, Lucero señaló: “También estoy muy agradecida con los chicos del Plan de Lucha para Erradicar la Mosca de los Frutos porque a pesar de la pandemia ellos fueron todos los meses a mi casa donde tengo frutales y este año he tenido una gran producción de frutas; inclusive muchos productos que tengo son de frutales propios. Es un balance muy positivo para mí, estoy muy agradecida con todos porque esta feria ha sido muy importante para mí”.

Nota, fotos y videos: Prensa Ministerio de Producción.