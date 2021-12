DE SAN LUIS AL MUNDO

Finalizaron el Curso Compositor Junior en Nuke, un software para la realización de efectos especiales con mucha demanda laboral. A la presentación virtual asistieron empresarios del rubro.

Estudiantes del Curso Compositor Junior en Nuke, dictado desde el Polo Audiovisual de la ULP, de la Secretaria de Extensión, cerraron el año realizando una presentación de sus trabajos. Lo hicieron a través de la plataforma Zoom, frente a su docente y mentor, Leandro Visconti, supervisor de VFX reconocido internacionalmente. También se conectaron referentes de conocidas empresas del sector audiovisual del país: Hila Juan, Malditomause, GGVFX, Boat VFX, La guarda y 3DAR.

En el primer curso lanzado por el Polo, los estudiantes aprendieron a utilizar VFX, un software mediante el cual se crean efectos visuales para películas, series y publicidades. La demanda de personas que sepan utilizar la herramienta es requerida en industrias de todo el mundo.

En la presentación de trabajos hubo un ida y vuelta de alumnos e invitados. Mientras que los estudiantes agradecieron a la Provincia por apostar a esta formación que no podrían haber accedido de no ser gratuita, los invitados se mostraron interesados en el progreso de los puntanos y se comprometieron a contactarlos para futuros proyectos.

“Me encontré con talento y con personas con ganas de hacer trabajos distintos en el área. No van todos tras la misma liebre, cada uno buscó algo diferente, desde la dirección, a la creación de escenografías y eso los va a llevar a muchos lados”, dijo Mariano Nocitto, dueño de 3DAR. Su colega, Lila Rosasco, integrante de Estudio Guarda, agregó: “Veía los trabajos y me remonté a mis inicios, donde me hubiera encantado tener cursos como este, nosotros tuvimos que aprender más en el ruedo. Mientras exponían los alumnos, chateábamos con un compañero y decíamos ‘a este lo vamos a contratar’, ‘a ella también’. Guardamos todos sus teléfonos, porque hoy vimos mucha creatividad y ganas”.

Visconti, que lleva en su CV trabajos como Superman Returns, Zathura, Blade trinity, Sr. y Sra. Smith, Lost, The Last Samurai, StarWars, comentó que a comienzos del año que viene entregarán los diplomas a los primeros alumnos. “San Luis va un paso adelantado y no veo la hora de ver producciones en las que participen estas joyas que cursaron VFX”.

Nota y fotos: Prensa ULP.