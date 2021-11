CONCIENTIZACIÓN

Bajo el lema de este año “Acceso a la atención de la diabetes”, la institución atiende a los pacientes con esta problemática y promueve acciones de concientización.

El 14 de noviembre es el “Día Mundial de la Diabetes”, por ello desde el hospital ‘Madre Catalina Rodríguez” se intensifica sobre la importancia de la atención médica para el tratamiento de esta enfermedad, que afecta a millones de personas en el mundo.

A tener en cuenta:

-La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a más de 400 millones de personas a nivel mundial.

-Se caracteriza por el aumento de azúcar en sangre generando impacto en varios órganos del cuerpo.

-Gran parte de sus complicaciones pueden prevenirse siguiendo una alimentación saludable y ejercicio frecuente.

-Existen dos tipo de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2.

Las personas con diabetes tipo 1 no producen insulina. Es como si no tuvieras la llave.

Las personas con diabetes tipo 2 no responden a la insulina tan bien como debieran y posteriormente con la enfermedad, con frecuencia no producen suficiente insulina. Eso es como que tuvieras una llave que no sirve.

Ambos tipos de diabetes pueden causar niveles de azúcar en la sangre crónicamente altos. Eso aumenta el riesgo de complicaciones de la diabetes.

Si no se controlan, la diabetes tipo 1 y tipo 2 pueden causar síntomas como micción frecuente, es decir, sentir mucha sed y beber mucho, sentir mucha hambre, sentirse muy fatigado, tener visión borrosa, tener cortes o llagas que no sanan adecuadamente.

Las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 también pueden experimentar irritabilidad, cambios de humor y pérdida de peso involuntaria.

Asimismo, el tratamiento incluye alimentación saludable, fármacos y a veces se utiliza la insulina. El Hospital “Madre Catalina” cuenta con los médicos y la especialidad en endocrinología para poder realizarse el chequeo anual correspondiente, de acuerdo a la edad.

Nota y foto: Prensa Ministerio de Salud.