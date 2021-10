OBRAS EN EL INTERIOR PROVINCIAL

Este lunes por la tarde el gobernador Alberto Rodríguez Saá dio inicio a las obras que beneficiarán de manera directa a 60 plantas industriales y 35.000 vecinos. La inversión supera los $829 millones.

El comienzo de estos trabajos se llevó a cabo pasadas las 17:00 en la intersección de la denominada ruta Costanera Sur y el acceso este al Complejo Urbanístico La Ribera, donde el primer mandatario provincial presidió el acto oficial, acompañado por el ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Alberto Rodríguez Saá; el intendente Maximiliano Frontera, autoridades provinciales y municipales, y un importante marco de público.

Rodríguez Saá recordó que “cuando comenzó el proceso industrial, se dio con una política demográfica bastante adecuada que permitió ir solucionando los problemas. Pero quedaron algunas deudas, como el tratamiento de los efluentes industriales, algo que hasta ahora se logró controlar con el pretratamiento por parte de las empresas, con lo que evitamos una gran contaminación del río Quinto, por eso esta obra era muy anhelada por los industriales, la Provincia y el municipio”.

El gobernador remarcó que “este colector permitirá que el pretratamiento se canalice y vaya hasta la planta, lo que aliviará el sistema cloacal de Villa Mercedes y en especial de La Ribera. Siempre he escuchado decir a algunos políticos que las cloacas no se ven y por eso no hacen ganar elecciones, pero sí hacen ganar a la salud, al medioambiente, al presente y al futuro, por eso son muy importantes. A las empresas que cuentan con esto les da una gran certificación internacional al no ser contaminantes, una calidad que también beneficia a Villa Mercedes y a la provincia. Y obras como estas son temas que se encuentran en la agenda 20-30, por lo que felicito al Ministerio de Medio Ambiente, a la Municipalidad y a los especialistas de las industrias, entre otros, porque es un logro de todos”.

En la oportunidad, el jefe del Ejecutivo provincial aprovechó para destacar el “optimismo y alegría con la que estamos trabajando últimamente”, lo que fundamentó en parte por “los pocos casos de Coronavirus que se están registrando en la provincia, como también los pocos cuadros activos que tenemos a la fecha”. Asimismo, se refirió a las políticas de reactivación que se llevan adelante, como procurar que el sistema público de salud se sume a la atención de jubilados, la injerencia de San Luis en la administración del Parque Nacional “Sierra de las Quijadas”, con la cesión de hectáreas a las culturas originarias, y al acuerdo firmado este lunes por la mañana con el Banco Nación, que habilitará líneas de créditos para las industrias, como también para la construcción, ampliación y refacción de viviendas particulares.

Un plazo de 12 meses

“Exactamente en un año se prevé estar inaugurando esta obra”, comentó Fernando Yanzón, jefe del Programa Infraestructura Hídrica, quien detalló que “el colector tendrá inicio en la rotonda de la ruta Interfábricas y Betbeder, con un colector que permitirá separar los efluentes domiciliarios y los industriales para darles tratamientos individuales. La traza será de 20 kilómetros, con caños de distintos diámetros, que al llegar hasta la planta brindarán un tratamiento preprimario, para los desbastes fino y grueso, como también de los sólidos en suspensión. Luego, y tras la desinfección de los fluidos, se pasará a las tres lagunas de 1 hectárea cada una, para el depósito final”.