PELOTA GOMA INDIVIDUAL

El pelotari puntano le ganó en la final al español Gustavo “Guti” Vidal y se alzó con el título del mundo. El “Puli”, actual campeón panamericano en pelota cuero, rompió todos los pronósticos y fue el mejor en pelota goma individual. “Estoy muy emocionado porque me preparé mucho para esto. No entregué ningún día. Todos los días me levantaba para lograr esto porque era mi sueño”, dijo el campeón en conferencia de prensa.

Alfredo “Puli” Villegas lo hizo de vuelta. El puntano se preparó con mucho esfuerzo para competir en una especialidad que no es la suya y volvió a demostrar que no tiene límites. Tras un desgastante partido con el local “Guti” Vidal, Villegas se quedó con la VII Copa del Mundo Frontón 30 metros, en Valencia, España. Fue tras ganar 2-0 (15-9 y 15-12) en pelota goma individual.

“Estoy exhausto. Dejé todo en la cancha y estoy muy emocionado porque me preparé muchos meses para esto. Nunca dejé de entrenar, con dolores o enfermo, iba igual. Sabía que si dejaba todo, podía lograrlo”, dijo el “Puli” en conferencia de prensa.

A su vez, y entre lágrimas, Villegas no se olvidó de los suyos: “Soy un convencido que tengo al mejor entrenador del mundo (su papá Eduardo) y quiero dedicar este triunfo a toda la gente que confió en mí cuando todos me daban por perdido. A mis compañeros, a mi país, a mi provincia y a la persona que me dio la vida: mi mamá”.

De esta manera, Alfredo Villegas vuelve a poner las banderas de San Luis y Argentina en lo más alto. A dos años de quedarse con la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima, el “Puli” vuelve a colgarse el oro. Esta vez en España y ante los ojos del mundo.

