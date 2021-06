PREVENCIÓN DEL COVID-19

Son 2.934 las personas mayores de 30 años y menores con patologías de riesgo citadas para ser vacunadas en el Polideportivo Municipal Puente Blanco.

Los y las vacunadoras de APS comenzaron la atención de los notificados con el primer turno desde las 8:00. Se aplican primeras dosis de la vacuna AstraZeneca donde también pueden vacunarse, sin turno previo, los mayores de 60 años y embarazadas.

El operativo se extenderá hasta las 17:00 y participan: la Autopista de la Información, el Ministerio de Obras Públicas, la Policía de la Provincia y personal municipal.

Flavio Aguilera es de la ciudad de San Luis y este miércoles recibió su primera dosis. “Estoy muy contento. Me habían programado para el 1° de junio y por distraído no vi el mensaje. Me reprogramaron muy rápido, esto es un paso más para vivir un poco mejor, más tranquilo por el trabajo. Es muy impresionante todo esto, como te tratan, es para felicitar el trabajo que realiza toda la gente a cargo de la vacunación, excelente organización”, manifestó Aguilera, quien además invitó a inscribirse a los que no lo hicieron todavía, “tuve un accidente en un dedo cuando estaba en el servicio militar y una vacuna contra el tétano me salvó, por eso hay que vacunarse”.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.