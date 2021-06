CULTURA

Los artistas oriundos de Merlo presentaron el primer video de “Música del mundo”, un homenaje a la música universal. “Fly me too the moon” de Frank Sinatra es el primer audiovisual subido a YouTube.

“Música del Mundo” es el primer trabajo como dúo, que incluirá en su repertorio el género del jazz, blues, boleros, tangos, sambas y rock.

Iván Gazzo explicó: “Este material contiene música del mundo. La idea es incluir grandes canciones que nos acompañan siempre. Desde clásicos de Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, Gardel, Buena Vista Social Club, hasta Gary Moore, Scorpions y Frank Sinatra”.

Este proyecto tiene a Andrés en guitarra, y a Iván Gazzo en voz y armónica. “Le estamos dedicando mucho tiempo a las grabaciones. Vamos a ir subiendo un audiovisual por semana, son varios videos que tienen un estilo en blanco y negro y nos estamos preparando para las presentaciones en vivo”, detalló Gazzo.

Destacados músicos que se unen

Andrés Meza además de ser diseñador gráfico es músico y compositor. Realiza música instrumental que incluye guitarras criollas, eléctricas, teclados y batería. “Música para viajar” es su último trabajo grabado durante la cuarentena.

Iván Gazzo es escritor, director, ganador de varios premios internacionales y se dedicó de lleno a la producción de este trabajo, luego de hacer presentaciones con su banda “Vía Web”.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.