LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

El periodista villamercedino relató detalles del padecimiento por el que atravesó cuando se contagió de COVID-19, tanto durante el ciclo de la enfermedad como las dolencias que aún padece tras atravesar tres internaciones. El profesional dejó un mensaje a la comunidad para evitar descuidos innecesarios.

“Empecé cuidándome mucho. En marzo, cuando largábamos la programación de LV 15, comencé directamente desde mi casa por tener enfermedades de base, como diabetes, y permanecí tres meses aislado junto a mi hijo”, recordó el periodista villamercedino Mario Díaz al relatar que al relajarse con los cuidados y comenzar a ir a la radio “porque había pasado el miedo de los primeros meses”, le llegaron momentos difíciles.

“Un buen día, con un concuñado nos encontramos por la enfermedad de otro familiar común. El 10 de noviembre pasado, estaba trabajando cuando me llamó para comunicarme que había dado positivo de COVID-19; había estado con él el viernes anterior, por lo que salí rápidamente de la radio y pedí que desinfectaran todo el estudio. Me hicieron el test rápido e inmediatamente me dio positivo con una gran carga viral”, detalló.

Díaz contó que se encerró en su casa poco más de 14 días, con los síntomas que tienen casi todos, como fiebre, dolor de garganta, infección urinaria, perdió la voz, algo que lo asustó, porque en un momento no podía hablar ni comunicarse. “También me faltaba el aire y tenía mucha tos, falta de apetito, una arritmia cardíaca por la cual tuvo que venir a verme el médico dos veces”, describió.

“La fui sobrellevando hasta que me llegó el alta médica, después de lo cual un médico del Hospital ‘Juan Domingo Perón’, al que le comenté que seguía agitado, me citó para hacer una ecografía y una placa, tras lo cual empecé con síntomas de una fibrosis pulmonar por lo que debieron internarme nuevamente”, agregó.

Permaneció internado pos-COVID19 durante diez días, con falta de aire y respirador, aunque sin llegar a terapia intensiva: “Creés que ya está todo bien, pero me fueron surgiendo distintas anomalías en el cuerpo vinculadas con una infección urinaria sobre la que todavía estoy en tratamiento, más el problema pulmonar”.

Pasadas las fiestas de fin de año, el 4 de enero tuvo una trombosis que lo llevó a una operación de urgencia, por lo que estuvo otro tiempo más internado.

“En medio de todo esto, tenía un amigo que me daba aliento desde la primera internación que tuve y me decía que este bicho no lo iba a agarrar, pero en enero, cuando lo llamé no me contestó, lo que sí hizo su hermana a los tres días para decirme que esta en terapia intensiva, pero a los pocos días murió”, se lamentó el periodista, quien tuvo que volver a internarse por tercera vez por la fibrosis pulmonar.

“Me agito mucho, no puedo volver a hacer actividad física. Eso lo cuento para que la gente tome conciencia de que no podemos hacer nada más que cuidarnos”, reflexionó.

