LUCHA CONTRA EL FUEGO

La visita, concretada en la mañana del jueves, se realizó con el acompañamiento del ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, y la secretaria de Medio Ambiente y Parques, Natalia Spinuzza. “Este encuentro marca la solidaridad y la mirada federal, para seguir trabajando juntos en esta formación destinada a los brigadistas del país, con el objetivo de fortalecer el área de combate de incendios forestales”, expresó el titular de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

El Curso Inicial de Combatiente Forestal comenzó el martes pasado, y su inauguración estuvo a cargo del gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien dio la bienvenida a los 30 brigadistas que asisten a la capacitación dictada por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En esta dirección, Cabandié visitó la Reserva Florofaunística , lugar donde se dicta el curso, dialogó con los combatientes y recorrió otros espacios que conforman la reserva natural.

Una vez terminado el recorrido, se refirió a la importancia del trabajo colaborativo entre Nación y Provincia: “Este encuentro marca la solidaridad y la mirada federal, para seguir trabajando juntos en esta formación destinada a los brigadistas del país, que tiene como objetivo fortalecer el área de combate de incendios forestales”.

Asimismo, remarcó la decisión política de combatir el flagelo de los incendios forestales: “Los eventos climáticos, como todos sabemos, son cada vez más pronunciados, por ejemplo el año pasado hemos tenido muchos eventos en todo el país, producto de las altas temperaturas y el calentamiento global, por lo tanto, lo que tenemos que hacer los Estados con mucha responsabilidad, es robustecer las áreas de combate de incendio forestal, como lo estamos haciendo en este momento”. Y respecto a esto recordó: “En la etapa anterior del Estado nacional, no hubo una buena articulación en combate de fuego, un hecho que ejemplifica esto fueron los incendios en los pastizales de La Pampa, cuando la autoridad de ese momento había pedido que rezáramos, no había una actitud proactiva, pero no vamos a reparar en eso, sino que tenemos que mirar para adelante, y trabajar mancomunados y con responsabilidad ambiental”.

Finalmente, destacó la relevancia de la prevención y la toma de conciencia: “Todos sabemos que los focos ígneos comienzan en su mayoría, más del 90 % por actividad antrópica, ya sea por descuido, imprudencia, o por intencionalidad. Lo que debemos hacer es llamar a la conciencia, de todos y todas, del buen uso de los espacios verdes, de los ecosistemas, de la naturaleza, y por supuesto la toma de conciencia del sector productivo, que a veces con algún fin productivo hacen un manejo inadecuado, y ese fuego se dispara y hay que padecerlo”.

Por su parte, Spinuzza agradeció el acompañamiento que realiza el Gobierno nacional en diferentes acciones ambientales: “Celebramos este acompañamiento en la lucha contra el fuego, y agradecemos esta oportunidad, siendo la primera provincia en recibir esta capacitación. Asimismo, renovamos el compromiso de seguir trabajando juntos y articulados en el cuidado de la casa común”.

Nota: Prensa Secretaría de Medio Ambiente y Parques.

Foto y video: ANSL.