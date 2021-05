UN PREMIO AL ESFUERZO

Es egresado 2020 con un promedio de 8,67 y ahora usa el beneficio económico que le da el Gobierno provincial para seguir su pasión: el periodismo deportivo.

Dentro de los 308 nuevos beneficiarios de la Beca “Construyendo Sueños”, todos egresados 2020, hay un becario que resalta por sobre los demás. Raúl Aguilar, a sus 56 años, recibió este importante estímulo educativo, que premia su enorme esfuerzo y perseverancia, además de que lo ayuda a continuar sus estudios superiores. Una prueba más de que no hay edad para el saber.

Oriundo del paraje Balde de Azcurra, en el departamento Ayacucho, finalizó sus estudios primarios en 1979, pero luego distintas circunstancias hicieron que no continúe su trayecto escolar. Sin embargo, sacarse esa espina siempre rondó su cabeza. Raúl recuerda sin dudar la fecha del 5 de marzo de 2018, porque es el día que ingresó por primera vez al CENS N°2 “Supervisor Raúl Valdez” para terminar la secundaria.

“Me egresé con un promedio de 8,67, así que pensaba que podía recibir la Beca. Cuando me comunicaron que era beneficiario, fue una sensación muy linda. Me di cuenta que todo el esfuerzo que había hecho no había sido en vano”, afirmó.

Pero esto no termina para él. Actualmente está estudiando periodismo deportivo en el Instituto de Formación Docente Continua “Juan Pascual Pringles”. La beca le permitió poder seguir la carrera que siempre lo apasionó durante toda la vida.

Por último, Raúl le dejó un mensaje a aquellas personas que no pudieron finalizar sus estudios en la edad escolar: “Les digo que se animen a hacerlo. No es fácil, pero hay que ponerle todas las ganas posibles porque el saber no ocupa lugar. Que sigan adelante, que estudien porque ese no es tiempo perdido, sino todo lo contrario”.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Educación.