LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

La ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, aconsejó a la gente anotarse en el sitio vacunacioncovid.sanluis.gov.ar para que luego sean citados a recibir las inmunizaciones contra el Coronavirus.

“Estamos a pleno con la campaña de vacunación y la sociedad se está inscribiendo, tenemos más de 222 mil inscriptos de un total de 389.500 personas, todos mayores de 18 años, que son los que pueden anotarse. Es decir que estamos en un 57% del total. Eso ha ido aumentando y tendríamos que llegar al 100%. De estas personas, el 20% tiene las dos dosis y el 32% tiene una. Si las vacunas siguen llegando, como en estos días, y como ocurrirá la semana que viene, la campaña seguirá a muy buen ritmo en todas partes”, afirmó Bañuelos.

“Todos los días hay gente que se inscribe. Pero lo que notamos es que, en los últimos días, esa cantidad aumentó. Y eso se entiende porque ahora cada vez más personas conocen de un familiar, amigo, vecino que se ha vacunado. Al principio hubo toda una campaña que decía que las vacunas hacían mal, y no es así. Las vacunas son todas excelentes, protegen contra la enfermedad, la gente está viendo que su vecino, amigo, familiar no tiene ningún problema, entonces, me parece que ese es un motivo por el cual sube la cantidad de inscriptos”, indicó la ministra en declaraciones radiales.

En cuanto al rango etario de las personas que se anotan en la web provincial, la funcionaria reveló datos alentadores.

“Se anotan personas de todas las edades. El porcentaje mayor está entre los 50 y 60 años, pero cada vez hay más jóvenes inscriptos, porque esta enfermedad ataca a todas las edades. Nosotros, al igual que todo el país, empezamos vacunando a las personas mayores de 75 años, ahora vacunamos a todos los que se inscriban mayores de 60 y, al mismo tiempo, los que están entre 18 y 59 años que tengan enfermedades preexistentes. Pero como llegan más vacunas, vamos completando, bajando la edad, 59, 58, 57, y así sucesivamente. A su vez colocamos también a los que no tienen enfermedades preexistentes de esas edades, y, si siguen llegando vacunas, vamos a ir bajando cada vez más las edades, iremos de 40 a 50, y demás”, señaló Bañuelos.

En cuanto a la manera de completar el trámite web, la titular de la cartera tecnológica explicó que es muy sencillo.

“Las personas deben entrar al sitio del Gobierno de San Luis o directamente en vacunacioncovid.sanluis.gov.ar. Si tienen algún inconveniente para completar el formulario pueden llamar al 911 o al 2664 452000 y los ayudaremos para queden registrados, porque esta vacuna es voluntaria”, recomendó.

Acerca de la ansiada inmunidad provincial, Bañuelos remarcó qué cantidad de sanluiseños tendrán que estar vacunados. “Tiene que quedar claro que para que en San Luis tengamos inmunidad de rebaño vamos a necesitar que entre el 70% y 80% de la gente esté vacunada. Pero hay un grupo muy grande que no se puede vacunar porque no hay vacunas para ellos, como la franja que va desde los recién nacidos hasta los 17 años. Entonces, los adultos mayores de 18 años tenemos que vacunarnos todos para que de esa manera protejamos a los más chicos y para que el virus a través nuestro no contagie a los más chiquitos y adolescentes”, destacó.

Nota y foto: ANSL.