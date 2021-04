LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Este viernes fueron citadas 1.740 personas al centro de vacunación del Polideportivo Municipal para recibir la segunda dosis de la vacuna Sinopharm.

Desde muy temprano en los 5 puestos de triaje se fueron anotando a las personas que llegaron para recibir la segunda dosis de la vacuna desarrollada en China.

Luego de registrar los datos, los vecinos de San Luis se acercaron a uno de los 10 puestos de vacunación donde el personal de Salud los recibió con mucha alegría.

“No me demoré más de 20 minutos en todo el proceso”, dijo Evangelina Moreira, quien se mostró feliz y emocionada por recibir la segunda dosis. “Esto es vida”, dijo con lágrimas en los ojos y remarcó “si no elegís ponerte la vacuna y cuidarte, no sabes lo que te puede pasar. Hay que entender que solos no nos vamos a salvar”.

La logística del centro de vacunación en el Polideportivo Municipal es realmente ágil. Se han dispuesto 10 puestos de vacunación con más de 40 integrantes pertenecientes a Atención Primaria de la Salud de Pueyrredón, con la asistencia de la ULP, Policía de la Provincia y personal de la Municipalidad de San Luis.

Gabriela Ochoa es la vicedirectora de la Escuela Nº 27 “Saturnino Camarero” y recibió la segunda dosis de la vacuna. “Tengo mucha emoción, después de una semana de haber recibido el alta por Coronavirus. Estoy muy agradecida a todo el personal de Salud”, indicó.

Todas las personas luego de colocarse la segunda dosis esperan al menos unos 10 minutos y después se retiran del centro de vacunación.

Omar Núñez, vecino de El Chorrillo, es taxista, y dijo: “Esto significa seguridad para andar más tranquilo. Para mí ha sido muy importe el uso del barbijo y alcohol en gel. Tenemos que seguir cuidándonos”.

Antes de retirarse a su casa Claudia Miranda sentenció: “Estoy feliz porque tengo mi segunda dosis. Es una emoción porque me siento más segura, al ser una paciente de alto riesgo. Esta pandemia ha sido terrible para todos y tenemos que seguir cuidándonos”.

El ritmo de vacunación es intenso y sin pausas. El operativo comenzó a las 8:00 y cerca de las 16:00 está citado el último grupo que se inoculará este viernes.

Nota, fotos y video: ANSL.