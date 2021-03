LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

El operativo estuvo destinado a personas mayores de 60 años que se registraron en la página web, expresando la voluntad de vacunarse. Entre ambas localidades se aplicaron 600 dosis.

A partir de las 9:00, bien puntales y DNI en mano, una sonrisa sincera y un brillo especial en sus ojos llegaron los abuelos a recibir su primera dosis de la vacuna Sputnik V.

“Una esperanza de vida, un motivo más para seguir aferrada a la idea de volver a vivir en un mundo sin el virus”, como lo definió María Leonor Morales, una abuela de 101 años que llegó junto a su nieta de Nogolí y que fue inoculada en el auto por los enfermeros de La Punta, dirigidos por Yanina López, jefa de Enfermería.

“Una sorpresa, la más linda de los últimos meses. No me dolió y me atendieron muy bien. Las enfermeras tienen muy buena mano. Ahora, esperaré ansioso la segunda dosis; es un alivio para mí y mi familia. Estoy muy agradecido”, contó Conrado, un vecino de Juana Koslay de 89 años.

En Juana Koslay, el equipo estuvo conformado por más de 20 enfermeros, guiados por Lorena García y Cristian Gil como supervisor de APS.

Dolores Parra, de 78 años, tuvo la dicha de ser vacunada el mismo día que su esposo: “Estoy feliz. Hoy nos vacunaron y no lo puedo creer. Esto es más que una vacuna para nosotros los abuelos, es esperanza, optimismo y significa sentirnos seguros, queridos y protegidos. Agradezco a todos los que lo hicieron posible”.

“Seguimos trabajando como el primer día, el equipo de Salud de San Luis viene demostrando que está a la altura de todas las circunstancias. Hoy fui a ver el trabajo que realizan en el interior provincial y es impecable. Estoy orgullosa de que el Gobierno de San Luis tenga esta calidad de profesionales. Es tan importante el trabajo que venimos realizando que el Ministerio de Salud de la Nación publicó una base de datos abiertos con información detallada y San Luis aparece entre las primeras en el ranking de provincias. Es un orgullo para todo el sistema de salud”, detalló la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo.

Según cifras oficiales, están vacunados con la primera dosis el 16,3% de los mayores de 60 años en todo el país, el 29,9% de los mayores de 70 y el 40,4% de los mayores de 80.

En el caso de los mayores de 60 años, San Luis es la provincia que más personas vacunadas tiene, con un 26,6% que recibieron la primera dosis; seguida por Santa Cruz (24,7%) y Tierra del Fuego (23,6%).

Si en el análisis se incorporaran los porcentajes de aquellas personas mayores de 60 años con el esquema completo (segundas dosis), San Luis (5,1%), Neuquén (3,8%) y Tucumán (3,4%) son las que más protección lograron.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.