CON INSCRIPCIÓN GRATUITA

Será el primer torneo anual y se jugará desde el 8 marzo hasta noviembre, en la plataforma lichess.org.org, desde categoría Sub 8 a Sub 20, más divisiones Absoluto, Femenino y No Videntes. Lo organiza el Programa Ajedrez de la ULP y podrán participar jugadores de todo el mundo.

El Programa de Ajedrez de la Universidad de La Punta, pone en marcha la primera competencia anual en formato digital, que se denominará “Los Mejores del 2021” y se desarrollará desde marzo a noviembre.

Agustín Ortega, desde el seno de la organización comentó: “El evento es abierto y podrán participar ajedrecistas de cualquier país, sin distinción de edades o género, con inscripción gratuita”.

Los participantes deberán ingresar sus datos en un formulario disponible en ajedrez.ulp.edu.ar y unirse al Club de ajedrez ULP – San Luis en Lichess. Todas las competencias se jugarán a través de la plataforma lichess.org y Ortega precisó que “se sumarán puntos en los certámenes diarios desde el 8 de marzo al 30 noviembre, y en esos diez meses se deberán jugar al menos mil partidas”.

Por cada torneo sumarán puntos los 5 mejores de cada categoría, con el que se irá conformando un ranking que se actualizará de forma mensual. Al llegar al 30 de noviembre clasificarán a la final los 10 mejores de cada categoría, siendo el 50 por ciento jugadores de San Luis.

Las divisiones

Sub 8 para jugadores nacidos en el año 2013 y posteriores.

Sub 10 para jugadores nacidos en el año 2011 y 2012.

Sub 12 para jugadores nacidos en el año 2009 y 2010.

Sub 14 para jugadores nacidos en el año 2007 y 2008

Sub 16 para jugadores nacidos en el año 2005 y 2006

Sub 18 para jugadores nacidos en el año 2003 y 2004.

Sub 20 para jugadores nacidos en el año 2001 y 2002

Además estarán las categorías Absoluta, Femenina y No Videntes.

Premios

Se repartirán más de 100 premios: 20 smartphones, 20 antenas WIFI, 20 auriculares, 20 mouses, 20 pendrives y 18 copas.