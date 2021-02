ESTE FIN DE SEMANA

Los integrantes de la sociedad del Estado recorrerán los distintos espejos de agua con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes durante el fin de semana largo.

San Luis Agua, a través de Policía del Agua, se encarga de fiscalizar las embarcaciones que tienen permitido navegar en los diques de la provincia de San Luis, entre otras tareas.

Durante este fin de semana, la sociedad del Estado realizará fiscalizaciones en distintos espejos de agua en busca de garantizar la seguridad de los visitantes, como así también fiscalizar que las embarcaciones cuenten con toda la documentación reglamentaria para poder navegar.

Nazareno Perroni, gerente general de San Luis Agua, comentó: “Los controles que realizamos son un factor de suma importancia para mantener el orden y la seguridad en los diques. Hay una gran cantidad de embarcaciones matriculadas en la provincia, por lo que nuestra prioridad es garantizar que todos puedan practicar los deportes náuticos de forma segura”.

Y agregó: “A aquellas embarcaciones que no cumplan con los requisitos, no estén matriculadas, no tengan su permiso de navegación o no hayan bajado por un puerto seguro se les labrará un acta de infracción y serán multadas”.

Para consultar las actividades habilitadas en cada espejo de agua, los requisitos y costos de matriculación y renovación pueden acceder a www.slagua.sanluis.gov.ar. Aquellos que quieran realizar alguno de estos trámites deberán solicitar turno de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00, al 2664038741.

Nota y foto: Prensa San Luis Agua.