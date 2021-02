LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

La jefa del Servicio de Microbiología del Policlínico “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes se refirió a la escasa cifra de gente que concurre a hisoparse y lo que eso conlleva. “Pienso que la población se relaja. Al ver que los casos no son muchos, que no son números alarmantes, las personas se relajan y les cuesta ir a hisoparse”, señaló.

La merma en el número de casos positivos en Villa Mercedes genera que la población acceda muy poco a los operativos de testeo gratuitos que lleva adelante el Gobierno de San Luis en distintos puntos de la ciudad. Esa disminución en la cantidad de chequeos impide que se conozca con precisión cómo está la curva de contagios. La jefa del Servicio de Microbiología del Policlínico “Juan Domingo Perón” trazó un panorama al respecto y pidió a la gente que no se relaje y concurra a hisoparse.

“Hace unos días que superamos los 100 casos diarios y eso a nivel provincia preocupa, pero a nivel ciudad nos preocupamos más. Villa Mercedes no es que tenga menos casos, sino que se están testeando unas 400 personas diariamente, cuando en San Luis capital se están testeando alrededor de 1.200, esa es la diferencia que vemos”, destacó en declaraciones radiales.

“Pienso que la población se relaja. Al ver que los casos no son muchos, no son números alarmantes, las personas se relajan y les cuesta ir a hisoparse. Sobre todo en Villa Mercedes, siempre que se van a hisopar es porque han tenido un contacto o porque vinieron de viaje, pero nadie concurre voluntariamente, con responsabilidad social, nadie dice “por más que no tenga síntomas, que no haya sido contacto estrecho, voy a concurrir a hisoparme porque puedo ser un portador asintomático. Hay que ir a testearse”, señaló.

“Hay un gran número de personas asintomáticas, eso nos preocupa, la persona que tiene síntomas no va a ir trabajar o seguir haciendo actividades, se van a guardar y hasta hisopar; el asintomático sigue haciendo vida normal y así sigue la cadena de contagio y no la podemos cortar”, agregó.

“Es preocupante en Villa Mercedes porque con 400 muestras diarias no podemos hacer un análisis real de la situación epidemiológica; el temor es que haya más cantidad de casos positivos que no están siendo identificados. Cuando nos demos cuenta de eso, estaremos muy complicados, es por eso que insistimos en que, por favor, vayan a testearse para poder hacer un análisis real y ver dónde estamos parados”, cerró.

Nota y foto: ANSL.