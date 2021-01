LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

Expuestos desde el comienzo de la pandemia incluso, en algunos casos, recuperados de los contagios, el nuevo grupo inoculado se mostró emocionado por las primeras dosis de la vacuna Sputnik V, adquiridas por el Gobierno nacional.

Desde las 10:00, la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo y su par de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, siguieron de cerca las vacunaciones, este jueves en el Hospital San Luis.

“Era muy esperada y ansiada esta vacuna para mí porque soy una persona de riesgo”, expresó Gladys Giménez, quien trabaja en el lavadero de la institución.

Su compañero en el área, Raúl Agüero, contó: “Tuve COVID pero salí a flote. Con la vacuna estoy más tranquilo pero lo mismo hay que seguir usando tapabocas y respetar el distanciamiento. Esperamos mucho por este momento”.

Sergio Cairo, que trabaja en Radioterapia, también compartió su experiencia. “Tengo compañeros que se han vacunado con la primera tanda y no han tenido problemas. Tengo 57 años y fumo hace 48, si me hubiera agarrado el virus no estaría hoy hablando”, dijo emocionado.

Cecilia Juárez, médica de Terapia Intensiva participó en la primera campaña, realizada el martes pasado. “Fue un momento muy emocionante porque todo el año estuvimos a la espera de la vacuna, esto colmó las expectativas. Día a día el hospital está comprometido para sortear esta pandemia que nos afecta a todos y con muchas esperanzas puestas en la vacuna”, sostuvo.

