CULTURA

Este nuevo material de la artista infantil puntana se gestó durante la cuarentena y ahora ve la luz a través de un mágico videoclip. La artista fue parte de diferentes presentaciones en Cultura y también formó parte del ciclo online “Pensar lo nuestro”.

Majo Pérez Rossi es la impulsora de la música y la diversión para los más pequeños, y en esta oportunidad está presentando “Ese día llegará”, que es el primer tema que promociona a través de un videoclip, y que forma parte de su primer trabajo discográfico de temas infantiles. “Son canciones de mi autoría, que hemos creado junto al maestro y compositor Jorge Soldera”, dijo.

Pérez Rossi contó además que la idea de empezar a difundir en este tiempo “Ese día llegará”, es precisamente para poder transmitir un mensaje esperanzador y hacerse eco, a través de su personaje ‘Majo y los Unicornios’, de aquellos sentimientos, pensamientos y sobre todo la esperanza de los niños y niñas que han vivido durante este año muchísimos cambios a los que tuvieron que adaptarse de manera abrupta, al igual que toda la sociedad. “Tal vez fueron los más pequeños quienes tuvieron menos posibilidades de expresarse acerca de lo que sintieron en este año tan difícil para todos. Fue entonces que, por un lado como psicóloga, por otro lado como mamá, he acompañado durante esta cuarentena a niños y niñas, los he observado atentamente y he notado cambios importantes, y como artista me surgió la necesidad de sentarme a escribir acerca de este contexto que, sin dudas, va a quedar grabado profundamente en nuestros recuerdos. A partir de allí, tomé contacto con Jorge Soldera, que es un compositor de Buenos Aires a quien admiro profundamente, él está a cargo de toda la producción musical del disco y han surgido cosas maravillosas”, adelantó entusiasmada al hablar de su trabajo.

Este nuevo material está compuesto por 10 temas inéditos, de variados ritmos musicales, algunos más alegres que otros, pero todos transmiten mensajes muy importantes y pretenden educar a través del arte. “Esa siempre es mi meta fundamental cuando trabajo para un público infantil que está en pleno proceso de aprendizaje: divertirnos, jugar, bailar, imaginar y aprender en ese proceso”, comentó.

Majo y los Unicornios

Majo, que hace más de 25 años que transita los escenarios, explicó que este nuevo trabajo lo va a presentar bajo el formato de “Majo y los Unicornios”, un show que fue inspirado en estos personajes mágicos, los unicornios, que tanto gustan a niños y a niñas por sus colores y su ternura. “Los unicornios representan, en mi mundo mágico, a todos los niños y las niñas que nos acompañan en cada show, que nos siguen por las redes y nos hacen llegar mensajes maravillosos, de esos que llenan el alma”, reveló.

Lo que se viene

Pérez Rossi adelantó que uno de los proyectos más importantes para el 2021 es el lanzamiento de su disco. “Quiero que sea un show colorido y que el público se lleve emociones de todo tipo. Además, entre las propuestas teatrales para el próximo año, se encuentra ‘La isla mágica’ que ya la hemos estrenado a comienzos de este año en la Sala ‘Hugo del Carril’ y tuvo gran éxito, como asimismo otras obras que se están gestando, entre ellas, una de mi autoría que está orientada a un público familiar y en la cual me ha acompañado Diego Sebastián Oria, un importante dramaturgo nacional y referente en el género teatro musical”, informó.

Por último, Majo agradeció al Programa Cultura por brindarle la oportunidad siempre de difundir su trabajo y a su familia, a sus unicornios (seguidores) por acompañarla en esta nueva aventura. También al Centro Cultural ‘José La Vía’, a Jorge Soldera y Abril Sosa Amieva, quien la acompañó en la dirección del rodaje, a Candela Mora que le realizó el maquillaje, a Anabela Bosi por sus fotografías y a Juan Manuel Girardi por la edición del videoclip.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.