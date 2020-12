VILLA MERCEDES

Balance de un año atípico y diferente, en el que sin embargo se continuó trabajando para afianzar el vínculo con los jinetes/amazonas y sus familias.

Esta semana el Centro de Equinoterapia del Parque La Pedrera culmina con lo que fue “un año muy particular en el que obviamente no se pudo desarrollar lo que teníamos previsto, a causa de la pandemia por el COVID-19, pero en el que de todos modos seguimos trabajando de manera virtual, para no perder el vínculo y comunicación con los jinetes/amazonas y sus familias. En tanto, cuando fue posible y seguro se comenzó con la modalidad presencial, siempre adaptándonos a los protocolos de prevención dictados por el Comité de Crisis provincial”, explicó la coordinadora de la institución, Valeria Pifaretti.

La responsable del centro, ubicado frente al Hospital “La Pedrera”, confirmó que “las inscripciones para el 2021 se abrirán el 1 de febrero, fecha desde la cual los papás podrán venir para anotar a sus hijos, que además de montar podrán disfrutar de muchas otras actividades lúdicas, terapéuticas, recreativas y pedagógicas a cargo del equipo de profesionales del centro”.

Natalia, madre de una de las amazonas del centro, comentó: “Mi hija Bianca comenzó este año y la terapia le ha resultado muy buena, porque es muy completa y el personal que está a cargo es apto, por lo que ojalá se proyecte para que más chicos con distintas situaciones puedan disfrutar de estas sesiones”.

Nota: ANSL.

Fotos: ANSL y Prensa La Pedrera.

Video: ANSL.