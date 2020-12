ÍNDICES NACIONALES

El análisis del organismo federal reveló que el registro sanluiseño alcanzó el 2,5% en el tercer trimestre de 2020. Los estudios económicos están encuadrados dentro del contexto de pandemia que atraviesa el país, cuyo segundo trimestre –en pleno aislamiento- tocó los niveles más altos de desocupación. Con las flexibilizaciones, tras la merma de contagios, los índices evolucionaron aunque siguen más bajos respecto al mismo período de 2019. Gran Buenos Aires y Córdoba, con 14,8 y 14,3%, se ubican como los distritos con mayor desocupación.

Tras recabar la información en todo el país, San Luis se ubicó como la segunda provincia con menor desocupación en la Argentina, al registrar 2,5% de desocupación en el tercer trimestre de 2020. Así lo reveló el último informe sobre “Ocupación, empleo y desempleo” que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), luego de evaluar los números vinculados al comportamiento laboral en todo el país. Comodoro Rivadavia se erigió en el lugar con menor desocupación a nivel federal.

Cabe señalar que, según el estudio del INDEC, San Luis ostenta un 42% de actividad laboral, 4 puntos por debajo del registro que suele alcanzar. El comportamiento en baja no sólo en el ámbito sanluiseño, sino en el resto del país se debe al contexto de pandemia que atraviesa Argentina donde, a raíz de los confinamientos y cuarentenas, evidenció un crecimiento en sus índices de desocupación que, con las flexibilizaciones actuales tras la merma de los contagios, comenzó a mostrar una recuperación.

Igualmente, los números de algunas provincias dan cuenta del difícil panorama por el que atraviesan: el Gran Buenos Aires y Córdoba son los dos distritos con mayor desocupación, con un 14,8 y un 14,3% respectivamente. En tanto que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires selló un 10% de desocupación, siempre según los datos tomados por el organismo de estadísticas federales.

“Los datos de la Argentina estaban en un 13,1% de desocupación en el trimestre anterior con un 38% de actividad. Eran cifras alarmantes porque solíamos tener en el país índices de un 47%. Pero la pandemia donde mucha gente no pudo ir a trabajar, generó esa merma, no era que habían perdido su trabajo, sino que no podían salir a cumplir con sus labores. Entonces, dentro de la estadística, salían del rango de la ocupación. La duda era saber qué ocurriría cuando ese grupo volviera a trabajar, bueno ahora estamos viendo indicios de una mejora porque se alcanzó un 42%, aunque lo ideal es un 47”, explicó el titular de la Dirección de Estadística y Censo de San Luis, Mariano Cozzolino.

“En su gran mayoría estos trabajadores son cuentapropistas que no pudieron trabajar en el contexto de pandemia, pero que ahora, con las flexibilizaciones, evolucionó su labor. Por eso bajó del 13 al 11% el índice de desocupación, aunque sigue siendo negativo si lo comparamos con el 9% que presentaba Argentina en el mismo período de 2019”, agregó el funcionario.

“La tendencia es que haya una recuperación. Ya es un año malo, pero saliendo de la pandemia se podrá recuperar un poco más”, remarcó.

“En San Luis lo bueno es que se mantuvo, le ocurrió lo mismo que a la Argentina. Tenía un 46% y bajó al 38 en plena pandemia y ahora subió al 42%. Pero la tasa de desocupación se mantuvo y hasta disminuyó respecto al año pasado que era de un 3,9% y ahora tenemos un 2,5. Ese es un dato muy bueno”, agregó.

